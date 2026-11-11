Miami vince in trasferta con Fontecchio a segno, George trascina Boston

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –. Nella notte italiana di regular season Nba, la squadra della Florida si impone per 115-109 trascinata da Giannis Antetokounmpo, autore di 30 punti e 11 rimbalzi. Il greco scavalca Gary Payton al 39° posto tra i marcatori di tutti i tempi, mentre Davion Mitchell contribuisce con 19 punti e otto assist. Miami resiste al tentativo di rimonta dei Jazz, privi di quattro titolari e al nono ko consecutivo. Paul George si prende la scena nel ritorno a Philadelphia. Con 36 punti e sei triple, l’ex della serata guida i Boston Celtics al successo per 123-101 sui 76ers. Jayson Tatum sigla 21 punti, mentre Payton Pritchard ne firma 18 dalla panchina. Decisivo il parziale di 14-0 in apertura dell’ultimo quarto, che spiana la strada alla nona vittoria nelle ultime dieci gare di Boston. Ai Sixers non bastano i 24 punti di Tyrese Maxey, mentre Joel Embiid si ferma a 16, Jaylen Brown a 13 nella prima sfida contro la sua ex squadra e LeBron James a quota 11.

Si interrompe a quattro la serie di vittorie degli Oklahoma City Thunder, battuti 123-103 sul campo dei Portland Trail Blazers. Dopo il 59-59 dell’intervallo, i padroni di casa allungano con sette triple nel terzo quarto. Damian Lillard realizza 25 punti e Deni Avdija ne aggiunge 24 con otto assist. A Okc non bastano i 26 punti di Shai Gilgeous-Alexander e i 21 di Jared McCain. Quarto successo consecutivo per i New York Knicks, che travolgono i Milwaukee Bucks per 117-85 con 23 punti di Jalen Brunson, 21 e 16 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e 19 di OG Anunoby. Gli Orlando Magic trovano la vittoria dopo quattro ko, imponendosi 107-100 a Sacramento senza Paolo Banchero. Franz Wagner firma 33 punti, sette rimbalzi e sette assist, Anthony Black ne aggiunge 26. Inutili per i Kings i 31 punti di Zach LaVine e i 29 di Darius Acuff Jr. Vincono anche i Phoenix Suns, che battono 133-110 i Los Angeles Clippers con 22 triple a bersaglio. Jordan Goodwin segna 18 punti con 6/7 dall’arco al rientro dall’infortunio al polpaccio, mentre Devin Booker ne mette a referto 17.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).