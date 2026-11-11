I Nas di Ragusa scoprono una macellazione clandestina di equini, arresti e sequestri per 2 milioni / Video

RAGUSA (ITALPRESS) – Su delega della Procura di Siracusa, i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa – coadiuvati nella fase esecutiva dai Comandi provinciali Carabinieri di Siracusa e Ragusa – hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e un contestuale decreto di sequestro preventivo, emessi dal Gip del Tribunale aretuseo, nei confronti di 7 indagati: sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla macellazione abusiva, frode nella tracciabilità degli animali, commercio di sostanze alimentari nocive e smaltimento illecito di rifiuti speciali. Le indagini, coordinate dalla locale Procura e condotte anche mediante l’ausilio di intercettazioni telefoniche, ambientali e riprese audio-video – hanno permesso di delineare “un quadro indiziario che allo stato depone per l’esistenza di una strutturata compagine criminale”. All’interno del sodalizio, sottolinea chi indaga, è stata individuata “una precisa ripartizione di compiti e ruoli, finalizzata ad alimentare un circuito parallelo e illecito di approvvigionamento, macellazione e commercializzazione di carni equine, in palese violazione delle vigenti normative sanitarie e di sicurezza alimentare”.

Nello specifico, è emerso “un collaudato modus operandi” basato sull’approvvigionamento irregolare di capi equini formalmente registrati come non destinati alla produzione di alimenti per consumo umano, provenienti da circuiti commerciali clandestini e acquistati a prezzi di assoluto favore. L’abbattimento e la successiva macellazione degli animali avvenivano in prima battuta all’interno di un casolare rurale pertinenza di un’azienda zootecnica locale, “struttura che si presentava fatiscente, priva di qualsivoglia autorizzazione sanitaria e dei minimi requisiti igienici. I prodotti carnei – continuano gli inquirenti – derivanti da tale condotta abusiva, potenzialmente rischiosi per la salute pubblica, venivano successivamente immessi nella filiera della vendita al dettaglio e distribuiti, a prezzi concorrenziali, presso un esercizio di macelleria e svariate attività ambulanti di paninoteca operanti nei territori di diversi comuni ricadenti nella provincia di Siracusa. Per massimizzare i profitti illeciti ed eludere i costi di gestione, gli scarti e i sottoprodotti della macellazione venivano sistematicamente abbandonati e accumulati in maniera incontrollata su terreni adiacenti a un importante asse autostradale della provincia, originando pericolose discariche abusive di rifiuti speciali con grave pregiudizio per l’ecosistema circostante”.

Nel corso delle indagini sono inoltre emerse ulteriori condotte illecite perpetrate direttamente all’interno di un mattatoio. Tali operazioni “venivano coperte mediante la falsificazione e l’alterazione dei documenti di accompagnamento dei capi equini, condotta agevolata dal presunto e consapevole coinvolgimento dei titolari dell’impianto e di un medico ufficiale veterinario in servizio presso l’A.S.P. di Siracusa”, posto quest’ultimo ai domiciliari. Sequestrati inoltre diversi beni strumentali all’attività illecita ricadenti nel territorio provinciale siracusano, tra cui un mattatoio, una stalla, un esercizio commerciale di macelleria e un’area scoperta adibita a discarica abusiva lungo l’asse autostradale, per un valore complessivo stimato in circa due milioni di euro.

– foto da video Carabinieri –

(ITALPRESS).