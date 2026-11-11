FonARCom celebra vent’anni, la sfida della formazione continua nell’era IA

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 400 partecipanti hanno preso parte a Villa Miani, a Roma, all’evento «La formazione continua nell’era dell’intelligenza artificiale», organizzato per celebrare i vent’anni di FonARCom, il Fondo paritetico interprofessionale nato nel 2006 dalla volontà dell’associazione datoriale Cifa Italia e del sindacato Confsal.

Una giornata di confronto e approfondimento che ha riunito istituzioni, parti sociali, Consulenti del Lavoro, rappresentanti del mondo accademico e della ricerca per riflettere sulle trasformazioni del mercato del lavoro e sulle nuove competenze necessarie nell’era dell’intelligenza artificiale.

Vent’anni al fianco delle imprese, soprattutto piccole e medie, e dei loro lavoratori: un percorso che ha accompagnato l’evoluzione del sistema produttivo e che oggi guarda al futuro con una nuova consapevolezza. Se vent’anni fa la formazione continua rappresentava una scommessa, oggi è un’infrastruttura strategica per la competitività delle imprese e per la crescita delle persone.

Al centro dell’iniziativa la domanda che riguarda il futuro del Paese: quali competenze costruire, per chi e con quali risultati, in un mercato del lavoro profondamente trasformato dall’intelligenza artificiale.

Ad aprire le celebrazioni, dopo il saluto del presidente FonARCom, Andrea Cafà, sono stati i saluti istituzionali del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per i Rapporti con il Parlamento Paolo Barelli. Mentre il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone è intervenuta a conclusione dei lavori.

“Un Paese che vuole crescere – afferma Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri – deve puntare su formazione, innovazione e ricerca. Sono tre parole collegate tra loro e gli enti di formazione hanno un ruolo fondamentale. La formazione oggi non può non essere legata all’intelligenza artificiale. Condivido quanto affermato da Papa Leone: non dobbiamo essere guidati dall’intelligenza artificiale, ma dobbiamo guidarla. Per farlo bisogna conoscerla e sviluppare nuove professionalità in grado di utilizzarla per la crescita e lo sviluppo del sistema imprenditoriale, puntando su personale di alta qualità”.

Per la ministra del Lavoro, Elvira Calderone, “in questa fase di crescita preoccupante delle tecnologie di intelligenza artificiale l’essere umano deve poter esercitare ancora una sua funzione, che è quella di assumere decisioni, stabilire la rotta e stabilire il sistema delle regole. In Italia vogliamo uno sviluppo dell’Ai che metta l’uomo al centro. E crediamo anche che le dinamiche delle relazioni nel mondo del lavoro debbano avere uno sviluppo umano-centrico. In tal senso i fondi interprofessionali possono diventare un partner del Governo per costruire percorsi di formazione e di acquisizione delle competenze che servono per tutto questo”. Il confronto è proseguito con gli interventi di Emilio Fatovic, fondatore di FonARCom; Natale Forlani, Presidente dell’INAPP; Massimo Temussi, Direttore generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Rosario De Luca, Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro; Rosatilde Margiotta, rappresentante Confsal nella Consulta delle parti sociali dell’Osservatorio ministeriale sull’IA nel mondo del lavoro; Cosimo Accoto, filosofo delle tecnologie digitali e Research Affiliate al MIT; S.E. Mons.

Renzo Pegoraro, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita; Angelo Raffaele Margiotta, Segretario generale Confsal. Il bilancio dei venti anni di attività è stato affidato alle parole del presidente di FonARCom, Andrea Cafà, che dal palco ha raccolto idealmente la sfida dei prossimi vent’anni, indicando nella formazione e nell’innovazione i pilastri sui quali costruire il futuro del Fondo e del mondo del lavoro.

Una sfida che, nelle parole del presidente, non può prescindere da un principio fondamentale: la persona deve rimanere sempre al centro delle strategie di sviluppo, delle scelte organizzative e dei processi di innovazione. Perchè l’intelligenza artificiale potrà trasformare profondamente il lavoro, ma il valore delle competenze, delle capacità e del talento umano resterà determinante.

Valorizzare la formazione significa, quindi, consolidare il sistema della formazione continua, rafforzare la rete di relazioni e collaborazione e rendere sempre più semplice ed efficace l’accesso delle imprese ai Fondi interprofessionali. Significa promuovere una maggiore conoscenza delle opportunità disponibili, coinvolgere un numero crescente di aziende e investire nello sviluppo di competenze realmente rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro.

L’obiettivo è rafforzare il collegamento tra sistema formativo e tessuto produttivo, affinchè le risorse destinate alla formazione si traducano in maggiori opportunità per i lavoratori e in nuovi strumenti di crescita e competitività per le imprese.

“Vent’anni fa – afferma Andrea Cafà, presidente di FonARcom – le parti sociali hanno scommesso su un’idea semplice: far diventare la formazione dei lavoratori un investimento comune, non un costo. Oggi quella scommessa è vinta. I fondi interprofessionali sono pronti a fare un passo in più: non solo finanziare la formazione, ma diventare attuatori di nuove politiche attive del lavoro”. “Alle celebrazioni hanno partecipano non solo chi ha costituito FonARCom ma anche chi, territorio per territorio, lo ha reso uno strumento concreto al servizio dei lavoratori delle aziende aderenti. Oggi festeggiamo vent’anni, ma guardiamo soprattutto al futuro. I fondi hanno oggi la maturità per assumere nuove competenze. Lo dimostra la collaborazione pubblico-privato avviata con il Ministero del Lavoro, che nella gestione di alcune misure sta già dando risultati positivi. Vogliamo intensificare questo percorso e rafforzare il dialogo con le Regioni, perchè questa nuova fase ha bisogno di una regia istituzionale condivisa. FonARCom è pronto. Mettiamo a disposizione una rete capillare di 800 enti di formazione, già radicata nei territori. Siamo pronti ad ampliare il nostro servizio a nuove categorie di beneficiari, compresi gli imprenditori. Il nostro auspicio è diventare quanto prima attuatori di nuove misure. Le competenze di lavoratori e imprese”, conclude Cafà, “sono la vera infrastruttura del Paese e per questo abbiamo molto apprezzato gli interventi del vicepremier Antonio Tajani e della Ministra del Lavoro Marina Calderone che hanno voluto condividere con noi questo momento di celebrazione dimostrando tutto l’attenzione del Governo per la nostra realtà”. La sfida dei prossimi vent’anni “è continuare a investire nella formazione e nell’innovazione, rafforzando la capacità del sistema di accompagnare le imprese e le persone nei cambiamenti. Perchè il futuro del lavoro non si costruisce soltanto con la tecnologia, ma soprattutto con le competenze e con la centralità della persona».

A vent’anni dalla sua nascita, FonARCom rinnova così il proprio impegno: essere protagonista dell’evoluzione della formazione continua, consolidare la propria rete e contribuire a costruire un mercato del lavoro nel quale innovazione, competenze e valorizzazione delle persone procedano insieme.

-foto mec/Italpress-

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