Errani-Paolini in semifinale alle Wta Finals da prime del girone

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) –che si stanno svolgendo sul cemento outdoor dell’Indian Wells Tennis Garden. Grazie al successo di Siniakova-Townsend contro Perez-Schuurs, nella seconda giornata del Gruppo B alle azzurre bastava vincere contro la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez. E’ servita una rimonta, alle campionesse olimpiche, che dopo un’ora e mezza di partita hanno concluso la sfida col punteggio di 3-6 6-2 10-7. Alla terza partecipazione consecutiva in coppia alle Wta Finals, Errani e Paolini sono così riuscite per la prima volta a superare la fase round robin, addirittura da prime nel girone.

“Mi sono divertita tanto. I fan sono stati incredibili, mi hanno dato un sacco di energia anche nei momenti difficili del primo set”, ha detto Paolini. “Siamo felicissime di essere già qualificate per la semifinale – ha commentato Errani – però c’è un altro match importante e vogliamo provare a vincere anche il terzo, ce la metteremo tutta”.

Domani, giovedì, la sfida tra Siniakova-Townsend e Bucsa-Melichar-Martinez vale il secondo posto, mentre Schuurs-Perez, contro cui giocheranno la romagnola e la toscana, sono già matematicamente fuori dal torneo.

– Foto Ipa Agency –

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