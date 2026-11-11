Cina, completate le verifiche su mille km di fibra ottica di nuova generazione

La verifica, condotta congiuntamente da China Telecom, Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) e ZTE su un collegamento in fibra ottica di 1.007,48 chilometri, ha consentito di ottenere una trasmissione simultanea bidirezionale del segnale a 64 Tb al secondo in ciascuna direzione, equivalente a supportare il caricamento e il download di 160 film in risoluzione 4K al secondo, secondo quanto riferito da China Telecom il 4 novembre.
La stragrande maggioranza delle fibre ottiche di uso comune è costituita da fibre a nucleo solido, nelle quali i segnali viaggiano attraverso un nucleo di vetro di quarzo a 200.000 chilometri al secondo, mentre le fibre a nucleo cavo trasportano i segnali principalmente attraverso canali d’aria a una velocità prossima ai 300.000 chilometri al secondo.
Questo riduce i tempi di trasmissione e la latenza. Secondo i tecnici che hanno condotto i test, un segnale impiega appena 3,43 millisecondi per percorrere il collegamento di 1.000 chilometri in una sola direzione.
Secondo i tecnici, la tecnologia raddoppia la capacità di trasmissione e ne estende la distanza del 60% rispetto alle fibre a nucleo solido attualmente disponibili con le migliori prestazioni.
L’esperimento ha confermato che la fibra a nucleo cavo può garantire trasmissioni a lunga distanza, ad alta capacità e a bassa latenza utilizzando le apparecchiature di trasmissione esistenti, fornendo una riserva tecnologica fondamentale per le reti di potenza di calcolo, ha dichiarato Huo Xiaoli, massimo esperto di informazioni e comunicazioni di prossima generazione presso China Telecom.
L’utilizzo delle fibre a nucleo cavo può migliorare l’efficienza di calcolo e ridurre i costi di investimento per le GPU o i chip di memoria nei centri dati per l’intelligenza artificiale, che richiedono connessioni ottiche e trasmissioni ad alta velocità e bassa latenza.
Questa tecnologia aumenterà inoltre la velocità di trasmissione dei dati e la larghezza di banda tra i centri dati, contribuendo all’addestramento e all’inferenza dell’intelligenza artificiale.
Secondo quanto riportato, questa tecnologia a fibra ottica a nucleo cavo è stata applicata a una linea commerciale che collega Shenzhen e Hong Kong, nella Cina meridionale.
Oltre dieci progetti commerciali e pilota basati sulla fibra ottica a nucleo cavo sono stati inoltre realizzati in Asia, in Europa e in altre regioni.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua – immagine d’archivio