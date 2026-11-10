Nestlé e Gruppo VéGé, una partnership per promuovere un’alimentazione consapevole

MILANO (ITALPRESS) – Si chiama “Il Gusto delle Buone Scelte”, ed è un nuovo progetto di sensibilizzazione di Nestlè Italiana e Gruppo VéGé che punta a rendere sempre più accessibili informazioni, strumenti e consigli pratici per aiutare le persone a compiere scelte consapevoli ogni giorno, con particolare attenzione ai temi della nutrizione e della sostenibilità. Frutto di una partnership tra una delle aziende leader nel settore della nutrizione e del benessere, e uno dei principali Gruppi della distribuzione moderna nato in Italia – con oltre 3.600 punti vendita sul territorio nazionale – volta a contribuire al benessere delle persone, “Il Gusto delle Buone Scelte” si sviluppa attraverso un format modulare e flessibile, che si compone di contenuti educativi, consigli pratici e attività di sensibilizzazione dedicati all’alimentazione equilibrata e consapevole nonchè all’importanza di uno stile di vita attivo.A ciascun tema nutrizionale saranno affiancati approfondimenti su aspetti di sostenibilità legati alle scelte alimentari, come la prevenzione degli sprechi, la corretta raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi.Un percorso che intende accompagnare i consumatori nella scoperta di piccoli gesti quotidiani semplici e concreti per favorire comportamenti più responsabili e consapevoli.Il progetto risponde a un’esigenza sempre più diffusa: gli italiani mostrano una crescente attenzione alla salute, al benessere, alla qualità della propria vita e alla sostenibilità, ma non sempre riescono a tradurre questa consapevolezza in comportamenti concreti e duraturi.Secondo i dati YouGov, il 75% degli italiani dichiara di essere molto attento alla propria salute e il 69% afferma di prendersi cura del proprio equilibrio mentale. Quasi la metà degli intervistati segue con attenzione un’alimentazione sana (46%) e consulta le informazioni nutrizionali riportate sui prodotti (49%), mentre il 47% verifica la presenza di certificazioni di qualità. Allo stesso tempo, tra le principali preoccupazioni emergono il controllo del peso corporeo (38%), la gestione dello stress (37%) e la qualità del sonno (26%).In questo contesto, Gruppo VéGé e Nestlè scelgono di mettere a fattor comune competenze, credibilità e prossimità al consumatore per rispondere a questi bisogni attraverso un percorso fatto di informazioni affidabili, consigli pratici e strumenti utili.“Siamo particolarmente lieti di condividere con Nestlè Italiana, un partner di straordinaria competenza e sensibilità, un progetto che interpreta una delle sfide più importanti per il futuro della nostra società: promuovere una cultura dell’alimentazione più sana, equilibrata e consapevole – commenta Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato di Gruppo VéGé -. Gli italiani dimostrano una crescente attenzione al benessere, alla qualità della nutrizione e al rapporto sempre più stretto tra ciò che mangiamo e la qualità della nostra vita. Una sensibilità che, tuttavia, deve tradursi in comportamenti concreti e quotidiani, anche per contrastare fenomeni preoccupanti come il sovrappeso, l’obesità e le patologie correlate a una cattiva alimentazione. Come Gruppo VéGé, siamo convinti che la distribuzione moderna abbia non soltanto una responsabilità economica e commerciale, ma anche una fondamentale funzione sociale ed educativa. Ogni giorno entriamo nelle case e nelle abitudini alimentari di milioni di italiani: abbiamo quindi l’opportunità, e direi il dovere, di contribuire a orientare le scelte verso modelli di consumo più salutari e sostenibili. “Il Gusto delle Buone Scelte” nasce proprio da questa visione condivisa con Nestlè Italia: mettere insieme le competenze dell’industria e la prossimità della distribuzione per trasformare la consapevolezza in comportamenti virtuosi. Perchè mangiare meglio non significa soltanto vivere meglio oggi, ma investire nella salute e nel benessere delle generazioni future”. “Siamo fieri di lanciare insieme a Gruppo VéGé questo progetto, che nasce dalla convinzione che il benessere si costruisce attraverso scelte quotidiane più consapevoli – sottolinea Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlè in Italia -. Viviamo in una società chiamata ad affrontare sfide sempre più complesse, dall’invecchiamento della popolazione alla sostenibilità dei modelli di consumo, e crediamo che educazione e consapevolezza siano strumenti fondamentali per promuovere qualità di vita e benessere duraturo. ‘Il Gusto delle Buone Sceltè è un’iniziativa concreta che mette a fattor comune competenze, esperienza e presenza sul territorio, dimostrando come le alleanze possano generare valore condiviso per le persone e le comunità”.

– news in collaborazione con Nestlè Italiana –

– foto ufficio stampa Nestlè Italiana –

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