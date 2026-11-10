Aggressioni al PS non fermano l’Asp di Trapani: avviso per potenziare i turni medici

L’ennesima aggressione ai danni di un medico del Pronto Soccorso dell’ospedale di Marsala riaccende i riflettori sulle difficoltà dei reparti di Emergenza-Urgenza, ma non ferma l’Asp di Trapani nel percorso di potenziamento dei servizi. L’Azienda Sanitaria Provinciale ha infatti emanato un avviso urgente e straordinario interno per acquisire la disponibilità dei medici a effettuare prestazioni aggiuntive nei Pronto Soccorso degli ospedali della provincia. L’obiettivo è garantire una maggiore copertura dei turni, facendo fronte alla grave carenza di personale medico nell’area dell’Emergenza-Urgenza. Le prestazioni potranno essere svolte anche da medici appartenenti a discipline equipollenti e saranno effettuate su base volontaria, al di fuori del normale orario di lavoro ordinario e straordinario. La disponibilità richiesta riguarda anche i giorni festivi, il sabato e la domenica, oltre ai turni notturni.

Possono aderire i medici dipendenti dell’Asp con contratto a tempo indeterminato o determinato e rapporto di lavoro esclusivo, inquadrati nella disciplina richiesta o in una equipollente e privi di limitazioni medico-legali incompatibili con l’attività. Considerata la situazione di emergenza e la grave carenza di personale, l’Azienda ha inoltre previsto una deroga al requisito dei sei mesi di anzianità di servizio aziendale normalmente richiesto dal regolamento per accedere alle prestazioni aggiuntive. I medici interessati dovranno compilare il modulo di adesione, allegato all’avviso, e trasmetterlo via email all’indirizzo dipartimento.emergenza@asptrapani.it, inviandolo per conoscenza anche a direzione.sanitaria@asptrapani.it. L’avviso completo e la relativa modulistica sono consultabili sul sito istituzionale dell’Asp di Trapani, nella sezione Notizie.