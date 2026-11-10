“Nei presidi sanitari trapanesi disdire almeno 48 ore prima o la visita si paga”

Disdire una visita o un esame ambulatoriale quando non è più possibile presentarsi all’appuntamento non è soltanto una questione organizzativa, ma un gesto di responsabilità verso gli altri cittadini e il sistema sanitario. È il richiamo dell’Asp di Trapani, che invita gli utenti a comunicare tempestivamente la rinuncia alle prestazioni prenotate, contribuendo così a ridurre le liste d’attesa e a rendere disponibili gli slot per chi ha bisogno di accedere prima a una visita o a un accertamento diagnostico. La disdetta deve essere effettuata almeno 48 ore prima dell’appuntamento. Per farlo, gli utenti possono rivolgersi a uno degli sportelli CUP dell’Asp oppure utilizzare la procedura online, attraverso il modulo disponibile nella sezione «Sportello online» del sito aziendale. Il form per comunicare la rinuncia è raggiungibile direttamente a questo indirizzo: https://forms.gle/fVLWTMmnoVQZGeBFA.

L’Azienda sanitaria ricorda inoltre che la mancata disdetta entro i termini previsti comporta, per l’utente che non si presenta, l’obbligo di pagare la quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione prenotata e non usufruita, fatti salvi i casi di esenzione o le altre situazioni previste dalla normativa. Un comportamento semplice, dunque, che può avere ricadute concrete sull’organizzazione dei servizi sanitari: liberare per tempo un posto significa offrire a un altro paziente la possibilità di anticipare una visita o un esame, evitando che le disponibilità restino inutilizzate.