Ponte Quasarano, sopralluogo ai lavori dei sindaci di Paceco e Misiliscemi

I lavori di consolidamento e risanamento strutturale del Ponte Quasarano procedono regolarmente e, al momento, non si registrano ritardi rispetto al cronoprogramma. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato questa mattina dai sindaci di Paceco e Misiliscemi, Aldo Grammatico e Salvatore Tallarita, nel cantiere dell’infrastruttura lungo la SS 115. I due amministratori erano accompagnati dagli assessori Franconeri, con delega alla Viabilità, e Castelli, ai Lavori pubblici. Presenti anche i rappresentanti di ANAS, con l’ingegnere Giuseppe Amodeo, che hanno illustrato lo stato di avanzamento degli interventi e le attività attualmente in corso. Nel corso della visita è stato confermato il regolare andamento dei lavori, con il rispetto delle scadenze previste e la conferma dei tempi programmati per la riconsegna del ponte. Un aggiornamento importante per cittadini, pendolari e autotrasportatori che da mesi devono fare i conti con le conseguenze della chiusura della SS 115, scattata il 27 aprile 2026.

L’interruzione della circolazione ha infatti comportato disagi per chi utilizza quotidianamente questo collegamento per raggiungere il posto di lavoro, le scuole o le attività produttive del territorio. L’Amministrazione comunale di Paceco ha assicurato che continuerà a monitorare l’andamento del cantiere, mantenendo alta l’attenzione sul rispetto del cronoprogramma. L’obiettivo è completare gli interventi e restituire nel più breve tempo possibile il Ponte Quasarano alla piena fruibilità, ripristinando la normale viabilità lungo un’arteria importante per i collegamenti del territorio trapanese.