Chef stellati internazionali al Baglio Oneto per la Cena di Gala Euro-Toques 2026

Domenica 8 novembre, cena d’autore aperta al pubblico su prenotazione. Un’occasione speciale per incontrare di persona chef di chiara fama e con loro condividere un inedito percorso di gusto accompagnato da una selezione delle migliori etichette di vini siciliani.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di alta cucina: domenica 8 novembre 2026, alle ore 20:00, il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo di Marsala aprirà le porte al pubblico per un’esclusiva Cena di Gala, che vedrà protagonisti chef stellati e grandi nomi della gastronomia italiana e internazionale, presenti personalmente ai fornelli. La serata si svolgerà in occasione del Congresso 2026 di Euro-Toques Italia – Unione Europea dei Cuochi, che riunirà nella città di Marsala importanti personalità del panorama gastronomico nazionale e internazionale.

La particolarità della serata sarà proprio la presenza degli chef, che non si limiteranno a firmare il menu, ma saranno personalmente impegnati nelle cucine del Baglio Oneto per realizzare le proprie creazioni gastronomiche, offrendo agli ospiti anche l’opportunità di incontrarli e conoscerli da vicino. A guidare l’evento il presidente di Euro-Toques Italia e ambasciatore della cucina italiana nel Mondo, Enrico Derflingher, chef di fama internazionale, già al servizio della Casa Reale britannica e della Casa Bianca, che insieme allo chef Vincenzo Lupo, Executive Chef del Baglio Oneto e Ambasciatore del Gusto, affiancheranno i prestigiosi colleghi nella realizzazione del menu. Tra gli chef di chiara fama, in ordine alfabetico, parteciperanno alla realizzazione del menu gli chef Luigi Alioto, Francesco Arena, Paolo Austero, Nicola Bandi, Alessandro Battaglia, Francesco Bonomo, Pasquale Caliri, Valentino D’Amico, Antonino Fratello, Andrea Impero, Marco Marras, Francesco Mauceri, Andrea Pasqualucci, German Scalmazzi, Giorgio Servetto, Maurizio Urso. Questi daranno vita a un percorso gastronomico d’autore, nel quale creatività, tecnica e tradizione si incontreranno per valorizzare le eccellenze del patrimonio agroalimentare italiano, con particolare attenzione ai prodotti e ai sapori della Sicilia. Le eccellenze del territorio faranno da fil rouge alla serata, ed è in questo contesto che anche il vino e l’olio diventeranno protagonisti. Durante l’aperitivo, infatti, saranno presenti le Tenute Allegra con il loro olio extravergine di oliva DOP e diverse cantine del territorio: Abbazia di Santa Anastasia, Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo, che ospiterà la serata, Fina, Curatolo Arini, Cantine Birgi, Baglio Oro, Cantina Martinez e Cantina Akrille, cantina siciliana di Joe Bastianich e Salvatore Cutrera. Dalle bollicine ai vini da tavola, fino al Marsala da meditazione, le etichette selezionate esprimeranno il meglio di questa generosa terra. Ad impreziosire la serata, i panettoni Fiasconaro, autentica espressione della grande maestria artigianale e dell’eccellenza dolciaria siciliana.

La serata assume un significato ancora più speciale nel contesto del Congresso Euro-Toques Italia 2026, patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e si svolge a meno di un anno dallo storico riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità da parte dell’UNESCO, avvenuto il 10 dicembre 2025. Per gli ospiti sarà un’occasione speciale: non soltanto assaporare le creazioni di grandi interpreti della gastronomia, ma anche vivere una serata a diretto contatto con i protagonisti dell’alta cucina e con le eccellenze enogastronomiche del territorio.

A ospitare l’evento sarà il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo, 5-Star Luxury Wine Resort di Marsala, storica dimora settecentesca immersa nella campagna marsalese, tra vigneti, uliveti e suggestivi panorami sulle Isole Egadi. Un luogo che custodisce la tradizione della “sacra” ospitalità siciliana, la cultura del vino, dell’olio e delle eccellenze del territorio con cui la famiglia Palmeri-Oneto ha un profondo legame. La scelta del Baglio Oneto come sede del Congresso rappresenta anche un’importante occasione di valorizzazione per Marsala e per la Sicilia occidentale, sempre più apprezzate per le proprie eccellenze enogastronomiche e per un’offerta turistica di qualità.

La Cena di Gala di domenica 8 novembre 2026, alle ore 20:00, sarà aperta al pubblico su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per chi desidera prolungare l’esperienza, sarà inoltre possibile pernottare al Baglio Oneto nella notte dell’8 novembre, usufruendo di soluzioni di soggiorno con camera e prima colazione. Per informazioni, prenotazioni della Cena di Gala e disponibilità delle camere:

BAGLIO ONETO DEI PRINCIPI DI SAN LORENZO

Contrada Baronazzo Amafi, 8 – Marsala (TP)

Tel. 0923 746 222

Email: info@bagliooneto.it

WhatsApp: 347 741 8012