Trapani: morte Carabiniere Caredda, aperta un’inchiesta per omicidio colposo

La Procura di Trapani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti per fare luce sulla morte di Ignazio Caredda, appuntato scelto dei Carabinieri di 59 anni, deceduto dopo un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il militare, in servizio da circa trent’anni all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Trapani, stava rientrando a casa dopo aver concluso il turno di lavoro. Lo scontro si è verificato poco dopo la mezzanotte all’incrocio tra via Francesco Manzo e via Capitano Bruno, nella zona di via Virgilio. Nell’incidente sono rimasti coinvolti la moto condotta da Caredda e uno scooter sul quale viaggiavano due giovani. L’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni del carabiniere sono apparse subito molto gravi. Trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma è morto nella mattinata di domenica 25 ottobre. Stamattina si sono svolti i funerali.

Gli accertamenti sulla dinamica

L’indagine punta a ricostruire con precisione quanto accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico, necessario a chiarire le cause del decesso e le lesioni riportate dal militare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, incaricati dei rilievi e degli accertamenti sulla dinamica del sinistro. L’inchiesta dovrà ora chiarire le circostanze dell’incidente e le eventuali responsabilità, nel rispetto della presunzione di innocenza.