Trapani, l’ultimo saluto a Ignazio Caredda: il dolore della città e dell’Arma

Trapani si è stretta attorno alla famiglia di Ignazio Caredda, l’appuntato scelto dei Carabinieri morto a 59 anni in seguito a un tragico incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver terminato il turno di servizio. Questa mattina, nel Santuario della Madonna di Trapani, si sono celebrati i funerali solenni del militare. Una chiesa gremita ha accolto familiari, amici, colleghi dell’Arma, rappresentanti delle istituzioni e tanti cittadini che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza alla famiglia. Durante l’omelia, il sacerdote Roberto Carlos ha ricordato Caredda con parole cariche di commozione: “Caro Ignazio, la tua missione terrena si è conclusa, però il tuo esempio, il tuo coraggio, i tuoi principi, i tuoi valori, il tuo ricordo continueranno a vivere nel cuore di ogni persona che ha avuto la fortuna di conoscerti”. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, la prefetta Daniela Lupo, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Mauro Carrozzo, e il comandante della Legione Carabinieri Sicilia, generale Ubaldo Del Monaco.

Un ultimo saluto che ha testimoniato il legame profondo tra Ignazio Caredda, i suoi colleghi e la comunità trapanese. Il carabiniere prestava servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani da oltre trent’anni. La sua vita si è spezzata nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, dopo lo scontro stradale avvenuto nella zona di via Virgilio. Lascia la moglie e due figlie. Oggi Trapani piange un servitore dello Stato e si stringe nel dolore attorno ai suoi cari, nel ricordo di un uomo il cui esempio, come è stato sottolineato durante le esequie, continuerà a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto