Tragedia a Trapani, muore il carabiniere Ignazio Caredda: stava tornando a casa dopo il lavoro

Aveva appena concluso il proprio turno di servizio e stava rientrando a casa quando è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale. Non ce l’ha fatta Ignazio Caredda, 59 anni, appuntato scelto dei Carabinieri in servizio all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Trapani. Il militare è morto nella mattinata di domenica 25 ottobre all’ospedale Sant’Antonio Abate. La tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte, nella zona di via Virgilio, all’incrocio tra via Francesco Manzo e via Capitano Bruno. Secondo le prime ricostruzioni, due motoveicoli si sarebbero scontrati violentemente, provocando gravissime ferite al carabiniere. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno trasportato Caredda in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale trapanese. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Ricoverato nel reparto di Rianimazione, il militare è deceduto alcune ore dopo, nonostante gli sforzi dei sanitari.Restano ancora da chiarire le circostanze esatte dello scontro. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare come sia avvenuto l’impatto ed eventuali responsabilità. La notizia della morte di Ignazio Caredda ha suscitato profondo dolore nell’ambiente dell’Arma e nella comunità trapanese. Una vita spezzata improvvisamente, proprio mentre il carabiniere, terminata un’altra giornata di lavoro, stava semplicemente facendo ritorno dalla propria famiglia. Una tragedia che riporta drammaticamente l’attenzione sulla sicurezza stradale e sui rischi che, anche lungo le vie cittadine, possono trasformare un normale tragitto verso casa in un incidente mortale.