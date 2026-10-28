Sicurezza a Marsala, il Movimento Popolare Siciliano sostiene la petizione di Lealtà Italiana

Il Movimento Popolare Siciliano, attraverso il presidente Sebastiano Grasso e il segretario Antonino Muscarella, esprime il proprio sostegno all’iniziativa promossa dal Movimento Lealtà Italiana per sollecitare interventi urgenti a tutela della sicurezza e della legalità a Marsala. “Le recenti dichiarazioni delle autorità confermano la presenza dello Stato, ma di fronte ai ripetuti episodi di violenza occorrono risposte concrete: più controlli, risorse adeguate e un presidio costante del territorio”, sottolineano i rappresentanti del Movimento. Tra le richieste avanzate c’è il rafforzamento degli organici delle Forze dell’ordine e delle risorse operative, valutando, ove necessario e nel rispetto della legge, anche il supporto dell’Esercito.

Il Movimento Popolare Siciliano propone cinque interventi prioritari: la riattivazione del controllo di vicinato; la promozione di un Patto per la sicurezza urbana tra sindaco e prefetto; un presidio straordinario settimanale delle Forze dell’ordine, anche attraverso servizi interforze; la stabilizzazione dell’operazione “Strade Sicure” a Marsala; un piano straordinario per potenziare l’illuminazione pubblica e la videosorveglianza nelle contrade. “La sicurezza è un diritto di tutti, senza distinzioni di provenienza o appartenenza, e richiede una risposta coordinata delle istituzioni”, si legge nella nota, che ribadisce il sostegno a ogni iniziativa pubblica pacifica e democratica finalizzata a richiamare l’attenzione delle autorità sulle esigenze della comunità marsalese. “Non bastano le rassicurazioni: Marsala ha bisogno di interventi urgenti, di una presenza visibile dello Stato e di un impegno concreto da parte di tutte le istituzioni competenti. La sicurezza non ha colore politico: è un diritto dei cittadini e una responsabilità condivisa”, concludono Grasso e Muscarella.