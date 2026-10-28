Turista si infortuna alla Riserva dello Zingaro, salvata dal Soccorso Alpino

Nel primo pomeriggio di martedì, i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nel settore centrale della Riserva Naturale Orientata Zingaro, in zona Castellammare del Golfo, per soccorrere una turista infortunatasi a Cala Disa. La chiamata di soccorso è giunta al Numero Unico di Emergenza 112, che ha trasferito a sua volta la richiesta, per competenza esclusiva, alla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, la quale ha attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) quale proprio referente esclusivo per la risoluzione di interventi di soccorso sanitario in ambiente montano ed impervio.

Due Tecnici di Elisoccorso (T.E.) si sono immediatamente imbarcati su un elicottero HH 139A dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi. Il velivolo, dopo avere individuato la persona da soccorrere, ha verricellato l’Aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare ed i Tecnici del Soccorso Alpino. Dopo la valutazione delle condizioni sanitarie, la donna è stata immobilizzata e recuperata a bordo dell’elicottero mediante il verricello per essere trasferita rapidamente presso l’Ospedale di Alcamo per accertamenti e le cure del caso.

L’82° Centro SAR è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’83° Gruppo Volo SAR di Cervia, l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma).