Atletico Trapani, buona la prima in Terza Categoria

La vittoria contro il Camporeale per 3-1, ottenuta domenica scorsa nella prima giornata del campionato di Terza Categoria, ha battezzato l’esordio assoluto della storia Atletico Trapani. Al di là della soddisfazione per il risultato favorevole, rimane soprattutto l’immagine di una festa di calcio e di sport, pienamente in linea con gli obiettivi e i valori di questo club. “Con grande compiacimento, prendiamo atto dell’affluenza di 200 spettatori al Campo ‘Roberto Sorrentino’ – dice il presidente Giuseppe Passalacqua – che è un segnale chiaro. La gente vuole tornare a vedere e vivere calcio, a sentire la maglia granata come una cosa preziosa. Se riusciamo ad avere questo seguito nel campionato di livello più basso, significa che siamo sulla strada giusta. Siamo felici per come i nostri ragazzi, in campo, interpretano il nostro modo di fare calcio: il primo successo ha costituito la ciliegina sulla torta di una domenica che non dimenticheremo. La soddisfazione più grande? Vedere il ‘Sorrentino’ con tante famiglie e tanti bambini, in primo luogo; e poi, i complimenti ricevuti dal Camporeale per l’accoglienza che abbiamo loro riservato. È il senso del lavoro che stiamo compiendo per tirar su questa società”.

Il campionato vivrà la sua prossima giornata nel weekend fra sabato 7 e domenica 8 ottobre prossimi. L’Atletico Trapani disputerà la sua seconda gara stagionale (prima in trasferta) domenica 8 ottobre (ore 14.30), rendendo visita al Bosco 1970.