Aveva creato una piazza di spaccio nel Rione Palme, arrestato trapanese

I Carabinieri trapanesi delle Stazioni di Erice e Borgo Annunziata hanno arrestato un 27enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sorpreso in un appartamento adibito a piazza di spaccio in zona Rione Palme. I militari dell’Arma, all’esito di un servizio finalizzato alla repressione di reati inerenti agli stupefacenti, hanno fatto accesso nell’appartamento, protetto da grate in ferro, trovando il 27enne da solo in possesso di 8 dosi di hashish, 15 grammi di crack, oltre 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e circa 470 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo aver sequestrato lo stupefacente e i soldi i Carabinieri hanno tratto in arresto l’uomo che, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Erice Casa Santa e contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne. Nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia di una sentenza passata in giudicato.