Tornadi, terremoti e maremoti: cosa fare quando la natura diventa una minaccia. Le regole che possono salvare la vita

Dalle trombe d’aria alle scosse sismiche, fino al rischio tsunami: conoscere i comportamenti corretti prima, durante e dopo un’emergenza può fare la differenza. Ecco una guida pratica per proteggere sé stessi e i propri familiari.

Gli eventi naturali estremi possono trasformare in pochi istanti una giornata apparentemente tranquilla in una situazione di grave pericolo. Trombe d’aria, temporali violenti, alluvioni, terremoti e maremoti sono fenomeni differenti, ma hanno un elemento in comune: la necessità di sapere come comportarsi per ridurre i rischi. Anche la Sicilia, per la sua posizione geografica e per le caratteristiche del territorio, è esposta a diverse tipologie di pericolo naturale. Le zone costiere, in particolare, devono fare i conti sia con le conseguenze delle mareggiate sia con il rischio, più raro ma potenzialmente devastante, di uno tsunami. La prima regola è non lasciarsi prendere dal panico. La seconda, altrettanto importante, è conoscere preventivamente le procedure di sicurezza, senza aspettare che si verifichi un’emergenza. Occorre però chiarire un aspetto: non tutti questi eventi sono fenomeni atmosferici. I terremoti hanno origine geologica, mentre i maremoti sono generalmente provocati da terremoti sottomarini, frane o altri fenomeni capaci di spostare improvvisamente grandi masse d’acqua.

Trombe d’aria e tornado: cercare subito un riparo sicuro

Le trombe d’aria, conosciute anche come tornado, sono vortici atmosferici caratterizzati da venti che possono raggiungere velocità estremamente elevate. Quando si formano sul mare prendono il nome di trombe marine e, in alcuni casi, possono raggiungere la terraferma. Il pericolo maggiore è rappresentato non soltanto dalla forza del vento, ma anche dagli oggetti che vengono sollevati e scagliati a distanza: tegole, rami, cartelloni pubblicitari e frammenti di vetro possono trasformarsi in veri e propri proiettili. Se ci si trova in casa, è opportuno raggiungere una stanza interna, preferibilmente al piano più basso dell’edificio, lontano dalle finestre. Un corridoio o un bagno senza aperture verso l’esterno possono offrire una maggiore protezione. È importante proteggere la testa e il collo e, se possibile, ripararsi sotto un mobile robusto. Chi si trova all’aperto deve cercare immediatamente un edificio solido. Non bisogna rifugiarsi sotto gli alberi, vicino ai pali della luce o sotto strutture leggere. Automobili, roulotte e prefabbricati non offrono una protezione adeguata contro un tornado intenso. Se si è alla guida, occorre evitare di inseguire o attraversare il percorso del vortice. Non bisogna cercare riparo sotto i cavalcavia, dove il vento può diventare particolarmente pericoloso.

Terremoto: pochi secondi per proteggersi

A differenza delle perturbazioni atmosferiche, i terremoti non possono essere previsti con precisione. Per questo motivo la prevenzione e la conoscenza dei comportamenti corretti assumono un’importanza fondamentale. Quando si avverte una scossa mentre si è all’interno di un edificio, non bisogna precipitarsi verso le scale o tentare di raggiungere immediatamente l’esterno. Il rischio è quello di essere colpiti da calcinacci, vetri o altri materiali in caduta. La Protezione Civile raccomanda di ripararsi sotto un tavolo robusto oppure vicino a elementi strutturali resistenti, proteggendo soprattutto la testa. È necessario rimanere al riparo fino alla conclusione della scossa. Chi si trova all’aperto deve allontanarsi da edifici, balconi, cornicioni, alberi e linee elettriche. Terminata la scossa, bisogna verificare le condizioni delle persone presenti, evitare l’utilizzo degli ascensori e raggiungere con prudenza le aree di attesa individuate dal piano comunale di Protezione Civile. Se possibile e senza esporsi a rischi, è opportuno chiudere gas, acqua ed energia elettrica prima di lasciare l’abitazione. Particolare attenzione deve essere riservata alle zone costiere: un forte terremoto può infatti rappresentare anche il primo segnale di un possibile maremoto.

Maremoti e tsunami: allontanarsi immediatamente dal mare

Uno degli errori più pericolosi è pensare che uno tsunami si manifesti necessariamente con un’enorme onda simile a quelle rappresentate nei film. In realtà, un maremoto può provocare un rapido innalzamento del livello del mare, fortissime correnti e successive ondate capaci di penetrare nell’entroterra. I segnali da non sottovalutare sono un forte terremoto avvertito lungo la costa, un improvviso e anomalo ritiro dell’acqua, un rapido innalzamento del livello marino oppure un rumore cupo e crescente proveniente dal mare. In presenza di questi segnali, non bisogna aspettare una comunicazione ufficiale per mettersi al sicuro. Occorre abbandonare immediatamente spiagge, porti, lungomari e altre zone costiere basse, raggiungendo rapidamente un luogo elevato e lontano dal mare. Se non è possibile raggiungere una collina, i piani alti di un edificio solido possono rappresentare una soluzione di emergenza. È preferibile spostarsi a piedi, seguendo le vie di evacuazione, perché le automobili potrebbero rimanere bloccate nel traffico. Un’altra regola fondamentale è non tornare sulla costa dopo la prima onda. Un maremoto può essere composto da diverse ondate e quelle successive possono risultare ancora più pericolose. Nel Mediterraneo, inoltre, i tempi di arrivo di uno tsunami possono essere molto brevi. Per questo conoscere anticipatamente le vie di fuga è essenziale.

Alluvioni e nubifragi: mai attraversare una strada allagata

Tra i rischi più frequenti durante le perturbazioni intense ci sono gli allagamenti improvvisi, particolarmente insidiosi nei centri urbani, nei sottopassi e nelle aree attraversate da torrenti.Quando l’acqua comincia a salire, la prima precauzione è evitare cantine, garage e seminterrati. Chi si trova in un edificio interessato da un allagamento deve raggiungere i piani superiori, senza utilizzare l’ascensore. Non bisogna tentare di recuperare l’automobile o altri beni materiali mettendo a rischio la propria incolumità. È altrettanto importante non attraversare strade sommerse dall’acqua, né a piedi né in automobile. Anche un livello apparentemente modesto può nascondere tombini aperti, voragini o correnti capaci di trascinare persone e veicoli. Durante un temporale con fulmini, inoltre, occorre evitare spiagge, campi aperti, alberi isolati e strutture metalliche esposte. La Protezione Civile raccomanda di raggiungere un luogo chiuso e attendere almeno trenta minuti dall’ultimo tuono prima di riprendere le attività all’aperto.

La prevenzione comincia in famiglia

Non basta conoscere le regole da applicare durante un’emergenza. Una parte importante della sicurezza dipende dalle decisioni prese quando non esiste ancora alcun pericolo imminente. Ogni famiglia dovrebbe individuare le vie di fuga dalla propria abitazione, conoscere le aree di attesa stabilite dal Comune e concordare un punto di ritrovo nel caso in cui i componenti si trovino in luoghi differenti. È consigliabile predisporre uno zaino di emergenza contenente acqua, medicinali indispensabili, una torcia, una radio a batterie, un caricabatterie portatile, copie dei documenti e un piccolo kit di primo soccorso. Un’attenzione particolare va riservata agli anziani, alle persone con disabilità e ai bambini, che potrebbero avere bisogno di assistenza durante un’evacuazione. Fondamentale anche l’informazione. Bisogna seguire gli avvisi della Protezione Civile, le comunicazioni delle amministrazioni comunali e le eventuali notifiche del sistema nazionale IT-alert, quando previste per la specifica emergenza. In caso di pericolo immediato, il numero unico da chiamare è il 112, fornendo indicazioni precise sul luogo e sulla natura dell’emergenza.

Il ruolo dei Comuni e della Protezione Civile

La sicurezza dei cittadini non può essere affidata esclusivamente ai comportamenti individuali. Le amministrazioni comunali hanno un ruolo determinante nella pianificazione delle emergenze, nell’individuazione delle aree sicure e nella diffusione delle informazioni. I piani comunali di Protezione Civile dovrebbero essere facilmente consultabili e conosciuti dalla popolazione. Esercitazioni nelle scuole, campagne informative e simulazioni di evacuazione possono contribuire a diffondere una vera cultura della prevenzione. In territori costieri come quelli della Sicilia occidentale, conoscere i rischi legati al mare, alle condizioni meteorologiche estreme e ai terremoti rappresenta una necessità concreta. La natura non può essere controllata e non tutti gli eventi possono essere previsti. Ma le conseguenze di un’emergenza possono essere ridotte attraverso preparazione, informazione e comportamenti responsabili. La regola più importante resta una: non aspettare che il pericolo sia davanti ai propri occhi per scoprire come affrontarlo.