Giornata top per il Marsala Futsal: vittoria in diretta nazionale e nuova Sala Ospitality

Contro l’Acireale termina 5 a 1. Uno spazio lounge al Palasancarlo

Una giornata da incorniciare quella che ha vissuto il Marsala Futsal 2012 tra le mura amiche del Palasancarlo dove sabato prima dell’inizio della quarta giornata di Campionato A2 Girone D, ha visto l’inaugurazione della Sala Ospitality. Il Presidente Paolo Tumbarello ha accolto gli ospiti e le istituzioni sportive e comunali all’interno dell’area lounge dotata di comfort: “Si tratta di un nuovo spazio pensato per accogliere autorità, ospiti, abbonati e sponsor, che rappresenta un ulteriore importante passo nel percorso di crescita e valorizzazione della nostra società, della struttura e della cultura sportiva del nostro territorio”. Una società che in 5 anni dalla serie C e alla storica vittoria in Coppa Italia è arrivata a palcoscenici nazionali come la finale di Coppa Italia serie B e a sfiorare più volte la vittoria nei Campionati di B e A2. Presenti il presidente del Comitato provinciale della FIGC, Bruno Lombardo, la sindaca Andreana Patti, l’assessore con delega allo Sport Gabriele Di Pietra, alcuni esponenti del Consiglio comunale lilybetano e gli organi di stampa.

A questo particolare momento si aggiunge un altro aspetto emozionante per la società: la sua prima gara in diretta nazionale su Futsal Tv. A seguire un match che il Marsala ha giocato con grande precisione, concentrazione e personalità, con la squadra votata ad un obiettivo: la vittoria. E così è stata per 5 a 1 contro un Acireale che ha lottato ma che ha potuto solo arrendersi ad un indomito Marsala Futsal.

primo tempo_ Un avvio quasi in sordina quello degli azzurri, ma non è una novità da questo inizio Campionato. I ragazzi di Mister Fiorenza attendono l’avversario al varco, costruiscono il gioco, sono guardinghi in fase difensiva e si infilano tra le linee avversarie in questa prima fase di gioco più che nelle altre partite finora giocate in questa stagione. Ed è qui che l’impronta di Mister Fiorenza inizia a prendere forma. Il primo vero lampo è del furetto De Bartoli che viene parato in due occasioni e solo al 14’, dalla rimessa, il tacco di Bavaresco trova Caropi in posizione centrale per il primo goal di giornata. Zullo si scatena ma trova prima una traversa e poi il puntuale Tornatore, una gran partita per l’estremo difensore acese. Un minuto dopo però, l’Acireale inizia ad alzare l’offensiva trovando al 15’ il goal del pareggio con Licandri. Il Marsala non si fa intimorire e quando il gioco si sposta a destra, Zullo dalla fascia ruba palla a Musumeci e sigla una rete che consacra l’ottima partita del giocatore arrivato quest’anno a Capo Boeo. E’ 2 a 1. L’ultima fiammata è di Patti che trova pronto il portiere ospite.

secondo tempo_ Squadre in campo che prendono le misure per un risultato che può riaprire tutto. Il Marsala però è spinto dal suo caloroso pubblico che al 6’ applaude l’ottima intuizione sulla fascia di De Bartoli che sfodera un tiro rasoterra che mette il pallone all’angolino. Una bellissima prova tecnica per il giocatore cresciuto nella società azzurra. E’ 3 a 1. L’Acireale tenta il power play invano per cercare di recuperare il gap. Quando mancano 3 minuti alla fine della gara, Petkovic si inventa un pallone lungo verso Giubilei che stoppa il pallone di petto, si gira e segna il poker trovando l’angolo della porta avversaria. Mentre gli ospiti mettono in campo il cosiddetto ‘portiere di movimento’ sul fronte opposto il portiere azzurro – giunto in città qualche giorno fa in sostituzione dell’infortunato Cosenza – serve Caropi che al 19’ sforna un’altra prodezza e stampa il 5 a 1 che chiude la partita.