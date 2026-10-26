Fratelli d’Italia denuncia il degrado delle aree esterne delle scuole: «Servono interventi immediati»

Le condizioni degli spazi esterni degli edifici scolastici di Favignana finiscono al centro delle critiche di Fratelli d’Italia

Il circolo delle Isole Egadi “La Frontiera”, attraverso il commissario Nino Maiorana, denuncia una situazione di incuria e scarsa manutenzione, chiedendo all’amministrazione comunale interventi urgenti per garantire ambienti più decorosi e accoglienti agli studenti. Nel mirino del partito ci sono, in particolare, le aree esterne dei plessi scolastici dell’isola che, secondo quanto denunciato nel comunicato, verserebbero in condizioni di degrado e abbandono. Una situazione che Fratelli d’Italia ritiene inaccettabile, soprattutto alla luce delle risorse economiche di cui disporrebbe il Comune. «Il futuro di una comunità si misura dall’attenzione che riserva ai suoi giovani», sottolinea il circolo, evidenziando come gli spazi destinati alla crescita e alla formazione dei ragazzi dovrebbero rappresentare una priorità per chi amministra il territorio. La critica assume anche un carattere politico. Secondo Maiorana, infatti, il problema non sarebbe legato alla mancanza di disponibilità finanziarie, quanto piuttosto alle scelte compiute dall’amministrazione nella gestione delle risorse e nella definizione delle priorità. «Non si può parlare di sviluppo se non si è capaci di garantire il decoro minimo e la manutenzione ordinaria di una scuola», afferma Fratelli d’Italia, mettendo in discussione la distanza tra i progetti annunciati per il futuro delle Egadi e le condizioni di alcuni spazi pubblici.

L’appello è rivolto direttamente all’assessore comunale Borgia, al quale il circolo chiede di attivarsi tempestivamente per programmare e realizzare interventi di manutenzione e riqualificazione delle aree esterne degli istituti scolastici. Per Fratelli d’Italia, restituire dignità agli spazi frequentati quotidianamente dagli studenti non rappresenta soltanto una questione di decoro urbano, ma anche un investimento sulla qualità della vita delle famiglie e sul futuro della comunità isolana. La presa di posizione del circolo “La Frontiera” apre dunque un nuovo fronte di confronto politico sulla manutenzione degli edifici scolastici di Favignana. Resta da conoscere la posizione dell’amministrazione comunale rispetto alle criticità segnalate e agli eventuali interventi previsti.