Rissa in Piazza a Marsala: intervengono ambulanza e vigili urbani

Ancora una lite nel centro di Marsala.

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di domenica 25 ottobre in pieno centro a Marsala, dove si è verificata una rissa in piazza della Repubblica, conosciuta come Piazza Loggia, proprio di fronte alla Chiesa Madre, alla presenza di tanti passanti che sono rimasti lì a guardare la scena.

Secondo le prime informazioni, la lite avrebbe coinvolto due uomini, sembra marsalesi, arrivati alle mani per motivi ancora da chiarire. Durante la scazzottata, almeno una persona sarebbe caduta a terra, riportando presumibilmente delle ferite.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri, per prestare soccorso e gestire la situazione.

Restano da chiarire le cause che hanno portato allo scontro e le condizioni del ferito.