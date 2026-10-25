Nuova Pallacanestro Marsala, pesante stop a Cefalù (91-66). Giovedì al PalaMediPower arriva il CUS Palermo



La Nuova Pallacanestro Marsala esce sconfitta dalla trasferta di Cefalù, dove i padroni di casa si impongono per 91-66 nella quinta giornata del campionato di Serie C. Una partita compromessa soprattutto dall’approccio iniziale dei ragazzi di coach Giuseppe Grillo, incapaci di contenere l’intensità e la qualità degli avversari nei primi dieci minuti. Il pesante divario accumulato nel quarto d’apertura ha condizionato l’intero incontro, costringendo i marsalesi a inseguire senza mai riuscire a riaprire concretamente la gara. Il 34-16 con cui si chiude la prima frazione racconta molto dell’andamento della sfida. Cefalù entra sul parquet con determinazione, trova subito ritmo offensivo e sfrutta le difficoltà della formazione ospite, che non riesce a opporre la necessaria resistenza. Diciotto punti di distacco dopo appena dieci minuti rappresentano un fardello pesantissimo, soprattutto contro un avversario di questo livello.

Nel secondo quarto Marsala prova a reagire, ma la formazione di casa continua a mantenere il controllo del gioco, aggiudicandosi anche la seconda frazione per 20-14. All’intervallo lungo il tabellone segna 54-30, con un margine di 24 punti che rende già particolarmente complicata qualsiasi ipotesi di rimonta.

La ripresa offre una partita più equilibrata, ma è anche il momento in cui Cefalù, forte del vantaggio costruito, sceglie soprattutto di amministrare il risultato piuttosto che continuare a spingere sull’acceleratore. Il terzo quarto si chiude sul 21-19, mentre nell’ultima frazione sono i marsalesi a prevalere di misura, 17-16. Segnali di una maggiore presenza offensiva, che tuttavia non devono ingannare nella lettura complessiva dell’incontro: il risultato non è mai stato realmente in discussione.

La squadra di Grillo paga dunque soprattutto un approccio insufficiente, un aspetto sul quale sarà necessario lavorare immediatamente. Contro formazioni attrezzate come Cefalù non è possibile concedere un intero quarto agli avversari, pensando poi di recuperare terreno nel prosieguo della gara. Intensità difensiva, concentrazione e capacità di entrare subito nel ritmo della partita dovranno diventare elementi imprescindibili.

Sul piano individuale, a tenere maggiormente in piedi l’attacco marsalese è Mirko Vagnuzzi, miglior realizzatore della squadra con 28 punti, seguito da Emmanuele Giannullo, autore di 14 punti, e Salvatore Linares, che ne mette a referto 12. I tre producono complessivamente 54 dei 66 punti della formazione ospite, un dato che evidenzia anche la necessità di trovare un contributo offensivo più distribuito.

Per Cefalù spiccano invece i 19 punti di Federico Manfrè e i 14 di Federico Nicolas Perez, in una prestazione collettiva che vede ben undici giocatori andare a segno.

Non ci sarà molto tempo per metabolizzare la sconfitta. Giovedì 29 ottobre, alle ore 20.30, la Nuova Pallacanestro Marsala tornerà sul parquet amico del PalaMediPower per affrontare il CUS Palermo. Un appuntamento ravvicinato che rappresenta un’occasione importante per reagire e dimostrare che la squadra è capace di ritrovare quella determinazione e quella compattezza necessarie per competere in un campionato impegnativo come la Serie C.

Davanti al proprio pubblico servirà una Marsala diversa, soprattutto nell’atteggiamento iniziale. La voglia di riscatto dovrà tradursi fin dalla palla a due in energia, attenzione difensiva e spirito di squadra. È da qui che i ragazzi di coach Grillo dovranno ripartire.

Il risultato di Cefalù conferma una difficoltà già emersa contro l’Alfa Catania: la necessità di evitare partenze che compromettono la partita prima ancora di poter esprimere pienamente il proprio potenziale. Anche nella precedente gara casalinga, infatti, Marsala aveva subito un primo quarto pesante, chiuso sul 16-28, per poi recuperare parte dello svantaggio nell’ultima frazione. È un problema di continuità e approccio che si ripresenta e sul quale il gruppo è chiamato a trovare rapidamente soluzioni.



Tabellino della partita



Basket Cefalù 1972 – Nuova Pallacanestro Marsala 91-66

Parziali: 34-16, 20-14, 21-19, 16-17.

Progressivi: 34-16, 54-30, 75-49, 91-66.

Nuova Pallacanestro Marsala: Linares 12, Onoto 2, La Macchia 3, Vagnuzzi 28, Dabo 3, Leone 2, Patti Papavero 2, Romano 0, Giannullo 14, Ucelli 0, Ingianni 0. Allenatore: Giuseppe Grillo.

Basket Cefalù 1972: Markus 8, Pirrone 8, Freimeyer 10, Merletto 0, Lombardo 8, Manfrè 19, Buldo 4, Cortina 5, Irienti 3, Perez 14, Santiangeli 6, De Angelis 6.