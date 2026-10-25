Scrivono l’Associazione Civica per il Territorio e l’associazione il Risveglio sulla bretella Birgi -Mazara del Vallo

“La statale 115 percorso superstrada Mazara Palermo per gli innumerevoli incidenti è ritenta da tempo inadeguata. noi pensiamo che i cittadini debbono prendere iniziative per una soluzione definitiva, non si può più aspettare occorrono interventi immediati come l’illuminazione pubblica e l’allargamento della strada. in attesa che si realizzi la bretella chiediamo ai comuni interessati di Marsala, Mazara del Vallo e Petrosino di intervenire sul quel tratto di strada maledetto. dal 2001 il progetto è finanziabile e non accade nulla.

Assistiamo ad uno scaricabarile tra Anas, strada e Regione. Addirittura quest’ultima ha definanziato tutta l’opera. I cittadini non possono più stare zitti. Inoltre chiediamo di essere informati e avvisati sullo stato di avanzamento delle pratiche in vista di un inizio dei lavori”.

Associazione Civica per il Territorio e l’associazione il Risveglio