Rifiuti a Marsala, Europa Verde difende l’assessore Nuccio e attacca il silenzio della politica

Il circolo locale sostiene l’assessore nella lotta alle discariche abusive e richiama i cittadini al rispetto della raccolta differenziata e al pagamento della Tari

Il contrasto all’abbandono dei rifiuti a Marsala diventa anche terreno di confronto politico. Il Circolo locale di Europa Verde esprime soddisfazione per l’attività dell’assessore comunale Daniele Nuccio, rappresentante di Alleanza Verdi e Sinistra nella Giunta, impegnato sul fronte dell’emergenza rifiuti e della tutela ambientale. Secondo Europa Verde, l’azione dell’assessorato sta riportando al centro dell’attenzione una situazione ormai insostenibile, tra rifiuti abbandonati, paesaggi deturpati e degrado nelle contrade e nei centri abitati. Il circolo ribadisce il proprio sostegno al lavoro di Nuccio, sottolineando la necessità di trasformare la tutela del territorio in un percorso concreto di legalità e responsabilità condivisa.

L’affondo alle forze politiche

Nel documento non manca una stoccata alle forze politiche che, secondo Europa Verde, avrebbero smesso di occuparsi del problema dopo l’avvio di interventi concreti. “È interessante notare il silenzio opportunistico di quelle forze politiche che, sempre pronte a cavalcare il malcontento per raccogliere consensi, sembrano aver smarrito ogni interesse per il problema dei rifiuti non appena si interviene concretamente per affrontarlo”, afferma il circolo. Il riferimento è anche all’affondo di Grillo contro l’Amministrazione Tranchida del vicino Comune di Trapani. Per Europa Verde, si tratta di un atteggiamento irresponsabile, che evidenzierebbe la difficoltà di riconoscere il lavoro altrui anche quando produce risultati. La battaglia contro il degrado, viene sottolineato, non può ridursi a uno scontro politico, ma deve tradursi in azioni efficaci e continuative.

L’appello ai cittadini e il nodo Tari

Il contrasto alle discariche abusive, secondo il circolo, richiede anche la partecipazione attiva della comunità marsalese. L’invito rivolto ai cittadini è quello di ridurre la produzione di rifiuti, rispettare i calendari della raccolta differenziata e segnalare eventuali illeciti, contribuendo così a preservare il territorio. Europa Verde richiama inoltre l’attenzione sul pagamento della Tari, definito un dovere imprescindibile: “Chi evade non solo viola le regole, ma danneggia direttamente i propri concittadini, sottraendo risorse ai servizi essenziali e contribuendo a scaricare i costi della gestione dei rifiuti sui contribuenti onesti”. Il messaggio finale è un sostegno politico all’assessore Nuccio e alla sua attività amministrativa, con l’obiettivo di una Marsala più rispettosa dell’ambiente e delle regole. Per Europa Verde, la lotta al degrado passa necessariamente dalla collaborazione tra istituzioni e cittadini, ma anche da una maggiore responsabilità individuale, sia nella gestione dei rifiuti sia nel contribuire ai costi del servizio.