Mazara, beffa a Camporeale: decide Cannioto al 97’

Il Mazara accarezza il pareggio, ma torna a casa con una sconfitta amarissima. Sul campo del Camporeale finisce 2-1 per i padroni di casa, che trovano il gol decisivo nei minuti di recupero, quando i canarini erano tutti proiettati in avanti alla ricerca della vittoria. Una gara combattuta, nella quale la formazione mazarese ha dovuto fare i conti anche con le parate decisive di Gallina e con un finale crudele. L’avvio è tutto di marca gialloblù. Nei primi minuti Miceli e soprattutto Iraci provano a sbloccare il risultato, ma il portiere Gallina si mette subito in evidenza con interventi prodigiosi, negando il gol anche sul colpo di testa ravvicinato di Perrone. Il Mazara continua a spingere e ci prova ancora con Vincenzo Russo, mentre dall’altra parte Gallina si oppone alle conclusioni degli ospiti.

Al 29’ arriva però il vantaggio del Camporeale: una palla filtrante sorprende la difesa mazarese, Cannioto si presenta solo davanti a Rustico, lo supera e deposita in rete. Non mancano le proteste dei gialloblù per la posizione di partenza dell’azione. Prima dell’intervallo, Gallina si rende ancora protagonista deviando in angolo una punizione di Giardina. Al 45’ viene espulso l’allenatore Mimmo Bellomo. Nella ripresa il Mazara cerca con insistenza la rete del pareggio. Vizzocero sfiora il bersaglio con una conclusione dalla distanza, mentre Iraci e Sallah costruiscono un’altra occasione pericolosa. Il Camporeale risponde con Boafo, che al 20’ si libera degli avversari e calcia di poco sopra la traversa. I gialloblù non mollano e al 36’ arriva un altro episodio importante: Boafo viene espulso e i padroni di casa restano in dieci. Il Mazara aumenta la pressione e al 43’ trova finalmente il meritato pareggio. Rustico serve un assist perfetto per Monti, che con una mezza girata batte Gallina e riporta la gara sull’1-1.

Nel finale i canarini provano a completare la rimonta, ma proprio quando il pareggio sembra ormai acquisito arriva la doccia fredda. Al 51’, con il Mazara sbilanciato in avanti, Cannioto approfitta degli spazi, vede Giacalone fuori dai pali e lascia partire un tiro dalla distanza che si insacca in rete. Finisce 2-1 per il Camporeale. Per il Mazara resta l’amarezza di una sconfitta maturata all’ultimo respiro, dopo una rimonta costruita con determinazione e una gara nella quale il pareggio sembrava ormai a portata di mano.