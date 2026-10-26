Incidente Caredda, disposta l’autopsia sul corpo del Carabinieri di Trapani

La procura di Trapani ha disposto il sequestro ed il successivo esame autoptico della salma del Carabiniere Ignazio Caredda, deceduto il 25 ottobre. L’autopsia verrà eseguita domani, martedì 27 ottobre. Caredda aveva appena finito il servizio quando pochi minuti dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato, l’appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale a Trapani, all’incrocio tra via Francesco Manzo e via Capitano Bruno, nella zona di via Virgilio. Secondo le prime ricostruzioni, due mezzi si sono scontrati nell’incrocio. Su uno dei due viaggiava il militare, in servizio all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Trapani. L’impatto è stato violento e le ferite riportate dal carabiniere sono apparse fin da subito gravissime. La dinamica esatta dello scontro è ancora al vaglio degli investigatori.