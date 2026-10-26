Golfobasket Alcamo perde a Ragusa nel derby siciliano

Esce sconfitta la Sicily by Car Golfobasket Alcamo dal Pala Minardi di Ragusa al termine del derby di Sicilia contro la Passalacqua, andato in scena ieri sera e valido per la quarta giornata del campionato femminile di serie A2 Credem Banca. Uno stop che lascia l’amaro in bocca alla squadra di coach Vincenzo Ferrara, che ha condotto la gara per buona parte del tempo, per poi subire la rimonta decisiva delle padrone di casa nell’ultimo quarto di gioco. Risultato finale del match: 67-60 per le iblee. La Sicily by Car ha chiuso in vantaggio i primi tre quarti di match, con una gara giocata con ritmo e intensità, riuscendo ad arrivare anche a un vantaggio di +11 su Ragusa. Poi, però, il quarto fallo della pivot Nogaye Lo Sylla ha costretto la Sicily by Car ad arretrare il gioco e a subire la reazione della Passalacqua Ragusa.

Le alcamesi, dunque, incassano la seconda sconfitta stagionale, anche questa in trasferta, ma tornano a casa con la consapevolezza di potersela giocare a viso aperto con tutte le squadre in questa stagione. A fine gara il commento di coach Ferrara: “Usciamo sconfitti al termine di una bella partita, molto equilibrata e ben giocata da entrambe le formazioni. Nel terzo quarto stavamo incanalando in maniera forse decisiva la vittoria a nostro favore, ma il quarto fallo di Lo Sylla ci ha naturalmente penalizzato e ha pesato non poco nel prosieguo del match. In ogni caso, è chiaro che dobbiamo migliorare nella continuità di gioco durante tutto il match perché contro squadre forti come Ragusa è fondamentale per poter portare a casa il risultato”.