Marsala in notturna e di carattere, con l’Akragas finisce 2-2

Il Marsala conquista un pareggio prezioso sul campo dell’Akragas, al termine di una gara ricca di emozioni e ribaltamenti. All’Esseneto finisce 2-2 nella gara in notturna – che sancisce l’arrivo dell’illuminazione allo stadio agrigentino – valida come 7ª giornata di Campionato di Eccellenza, con gli azzurri capaci prima di recuperare lo svantaggio e poi di portarsi avanti, sfiorando un risultato ancora più importante. La squadra marsalese va sotto al 32’ del primo tempo, quando Giorgio porta in vantaggio i padroni di casa. La reazione degli ospiti arriva prima dell’intervallo: Guadalupo trova la rete dell’1-1, ristabilendo l’equilibrio.

Nella ripresa il Marsala completa la rimonta all’8’, ancora con Guadalupo, protagonista di una splendida conclusione al volo che vale il 2-1 e la sua doppietta personale. Il vantaggio, però, dura appena sei minuti: al 14’ capitan Cipolla firma il definitivo 2-2 di testa. Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo decisivo, ma il risultato non cambia. Per il Marsala resta la soddisfazione di aver saputo reagire alle difficoltà e di aver messo in seria difficoltà un avversario di valore, su un campo particolarmente caldo. Il pareggio consente agli azzurri di salire a 15 punti in classifica, mantenendo la vetta del girone A di Eccellenza in coabitazione con il Castellammare. Un risultato che conferma le ambizioni della formazione marsalese, capace di rispondere colpo su colpo in una sfida di alto livello.