Il Marsala Volley cede al tie-break contro Padova e recupera un solo punto

Un match infinito, carico di pathos e giocato sul filo dell’equilibrio dal primo all’ultimo pallone. Nella 5ª giornata del campionato di Serie A2 Fineco, la Sigel Seap Marsala Volley conquista un punto prezioso davanti al proprio pubblico, cedendo soltanto al tie-break (2-3) contro la quotata Nuvolì Altafratte Padova. Di fronte ad un PalaSanCarlo trascinante, le biancoazzurre di Coach Dino Guadalupi hanno dato prova di grande carattere e tenuta mentale, tenendo testa ad una delle formazioni più attrezzate del girone e confermando il trend positivo che le vede muovere la classifica per la terza settimana consecutiva.

L’avvio di gara vede la Nuvolì Altafratte Padova mostrare subito la qualità del proprio organico. Le venete prendono in mano il pallino del gioco ed accumulano un margine di sicurezza, ma la reazione di Marsala non si fa attendere con capitan Caserta e compagne che firmano un veemente recupero nel finale arrendendosi soltanto sul filo di lana con il punteggio di 23-25. Il riscatto lilibetano si concretizza puntualmente nella seconda frazione quando salgono i toni agonistici e la Sigel Seap esprime una pallavolo di alto livello, coordinata e spietata nei momenti chiave, il 25-21 finale ristabilisce con merito la parità nel computo dei set. Il terzo parziale vede le ospiti di coach Sinibaldi ritrovare continuità al servizio ed in contrattacco, scavando un gap importante nelle battute centrali che permette loro di chiudere il parziale sul 17-25.

Ma nel momento di massima difficoltà, Marsala dimostra ancora una volta l’anima ed il cuore del proprio gruppo, il quarto set è un autentico monologo biancoazzurro con le ragazze di Guadalupi che dominano in ogni fondamentale, annichilendo le avversarie con una prestazione imponente e chiudendo il set con un perentorio 25-16 che trascina la sfida al terzo tie-break stagionale consecutivo. Nel decisivo quinto set, la partenza lampo delle padovane spezza le speranze di completare il ribaltone. Altafratte scappa via subito nel punteggio, approfittando di un pizzico di stanchezza nelle fila di casa. Marsala prova a ricucire con generosità ma non riesce a completare la rincorsa ed il parziale si chiude 7-15 in favore delle venete che intascano così i due punti.

Un punto che vale molto per il cammino biancoazzurro anche se resta un pizzico di rammarico per l’epilogo del quinto set con la prestazione offerta dalla Sigel Seap Marsala Volley che lascia indicazioni estremamente positive. Con questo risultato le lilibetane salgono a 5 punti in classifica, mostrando un gioco in costante crescita e la capacità di giocarsela alla pari contro chiunque. Il pubblico del PalaSanCarlo ha potuto applaudire una squadra vera, affamata e determinata, pronta a proseguire con fiducia il proprio cammino nel campionato di Serie A2.