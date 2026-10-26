Marsala: ennesima lite con un presunto ladro, un ferito

Dopo i fatti di Strasatti, dove un gruppo di cittadini ha cercato di bloccare presunti ladri – e per il quale la Prefettura è intervenuta chiarendo che nessuna denuncia di furti o rapine era stata presentata – e dopo i cosiddetti assembramenti in via Salemi per catturare sempre gli stessi presunti ladri, oltre alla rissa di ieri sera in Piazza Loggia, ieri sera un’altra vicenda risalta alle cronache marsalesi. Un giovane 30enne ha ricevuto una coltellata in via Agnello, in contrada Ciancio dopo la mezzanotte. Lo stesso sembra che abbia inseguito un ennesimo presunto ladro e che questi gli abbia dato una coltellata ma si era sbagliato: si trattava di una coppia che camminava a piedi in zona.

Di certo è che ne è nata una rissa e che il 30enne si sia preso un fendente che gli ha forato un polmone: per questo è stato operato d’urgenza all’ospedale “Paolo Borsellino” ed ora si trova in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri oltre che il 118 che hanno fermato l’aggressore, un 44enne del posto che era assieme alla moglie. In questi mesi di presunti furti, di auto bruciate, di infissi date alle fiamme, di disordini, da Polizia e Carabinieri non è arrivato nessun comunicato se non il consiglio da parte della massima autorità di governo in Provincia di Trapani, di denunciare e di non farsi giustizia da sè.