Trapani: record di presenza turistiche a Torre di Ligny, +50%

Record di presenze a Torre di Ligny. Nel periodo estivo del 2026, le visite al monumento simbolo della città di Trapani sono aumentate del 50%, confermando il crescente interesse di turisti e cittadini per uno dei luoghi più suggestivi e rappresentativi del territorio. Dal luglio scorso, la gestione della Torre è stata affidata dall’amministrazione comunale, in via sperimentale per sei mesi, alla storica Pro Loco Trapani Centro APS, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e rendere il sito sempre più accessibile e fruibile. Un percorso che ha già prodotto importanti novità. Sono stati rimodulati gli orari di apertura e gli spazi interni sono stati riorganizzati per offrire un’esperienza di visita più completa. È stata realizzata una sala proiezioni, allestito un angolo dedicato ai bambini, con particolare attenzione alle famiglie, e riuniti in una stanza specifica i reperti preistorici del professor Francesco Torre.

Tra i nuovi servizi anche la disponibilità di binocoli per consentire ai visitatori di ammirare meglio il panorama e il paesaggio circostante, oltre a un servizio di informazioni turistiche pensato per accompagnare i visitatori alla scoperta delle bellezze di Trapani e del suo territorio. È inoltre online il nuovo sito internet, www.torreligny.it, uno strumento per promuovere il monumento e rendere più facilmente accessibili informazioni e opportunità di visita. Nel corso dell’estate, Torre di Ligny è stata anche sede di numerose iniziative culturali rivolte sia ai turisti sia alla comunità trapanese, rafforzando il proprio ruolo non soltanto come luogo di interesse storico e paesaggistico, ma anche come spazio di incontro e valorizzazione culturale. L’incremento del 50% delle visite rappresenta un risultato significativo per questa prima fase sperimentale. La sfida, adesso, è consolidare questi numeri e fare della Torre un punto di riferimento stabile nell’offerta culturale e turistica della città, valorizzando un patrimonio che unisce storia, archeologia e uno degli scorci più affascinanti della costa trapanese.