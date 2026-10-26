TEDx torna a Marsala con “Fallimenti, menti che osano”

Parte la seconda edizione di TEDx Marsala, in programma sabato 31 ottobre, dalle ore 15.30, al Teatro Eliodoro Sollima di Marsala. Ne “La terra dei visionari”, filo conduttore della scorsa edizione, TedX Marsala torna quest’anno con un nuovo tema dedicato al coraggio di osare: “Fallimenti, menti che osano”. La sfida “è invertire il significato culturale che ha il fallimento, ribaltarne l’accezione negativa – spiega Benjamin Romeo, organizzatore di TedX Marsala e Presidente dell’Associazione iVisionari – riconoscere negli errori e nei risultati negativi una tappa fondamentale di ogni percorso di crescita. Bisogna oltrepassare la paura del giudizio e non emarginare chi sbaglia, chi fallisce, ma piuttosto incentivarlo a mettersi nuovamente in gioco, a fare, ad osare”. “Da qui la scelta – continua Romeo, che nell’organizzazione dell’evento è coadiuvato da più di quaranta giovani marsalesi – di portare sul palco storie come quella di Nadia Lauricella, che ha saputo trasformare le difficoltà in una spinta per superare i propri limiti, raggiungendo traguardi straordinari nello sport e diventando un esempio di determinazione e resilienza”.

Tra i dieci protagonisti che si alterneranno sul palco all’insegna del format TED “ideas worth spreading” (idee che meritano di essere diffuse), c’è anchePatrick Hoffer, imprenditore di fama internazionale nel settore Food & Beverage e Hospitality, che porterà la propria esperienza nel mondo dell’impresa e dello sviluppo dei brand. E poi, ancora, accomunati dalla capacità di trasformare le difficoltà in occasioni di cambiamento, interverranno professionisti di ambiti diversi: Marta del Castillo, CEO di Social Nest Foundation, che racconterà la sua esperienza in un network di alto livello legato a innovazione, sostenibilità, impact investing e sviluppo d’impresa; Camilla Brossa, Founder di CAIA Consulting, che interverrà su intelligenza artificiale, Web3, trasformazione digitale e nuove tecnologie; Vittorio Civinini, imprenditore e professionista del digital marketing, con esperienza nella crescita di aziende, celebrity e personal brand; Giulia Fiorenza, imprenditrice e fondatrice di Booster Academy, che lavora con professionisti e aziende su personal branding e vendita digitale; Emma Galeotti, creator e attrice seguita soprattutto dalle nuove generazioni; Gio & Andre, creator capaci di dialogare con il pubblico giovane attraverso uno storytelling ironico e inclusivo; Lucrezia Maria Marino, psicologa, psicoterapeuta e divulgatrice sui temi delle relazioni e del benessere; e Leonardo Spina, scrittore, attore e formatore, profilo di grande spessore culturale che ha lavorato nella compagnia di Dario Fo, tra i pionieri italiani della gelotologia,. Gli argomenti trattati spaziano quindi dall’imprenditoria all’intelligenza artificiale, dalla comunicazione digitale allo sport, dalla psicologia alla cultura, con l’obiettivo di offrire al pubblico prospettive differenti sul valore del coraggio, della sperimentazione e della perseveranza.

La seconda edizione TEDX a Marsala segna un’evoluzione non solo sul piano dei contenuti, con un programma più esteso di interventi e testimonianze di rilievo, ma anche sul fronte organizzativo, grazie a una rete più strutturata che coinvolge numerosi giovani volontari e una ventina di aziende sponsor che hanno scelto di investire nel progetto. “Una risorsa fondamentale per la crescita dell’evento”, commenta l’Organizzazione. A rafforzare il legame con il territorio contribuisce anche il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Marsala, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa. “TEDx Marsala e tutto il suo staff – dichiara l’Assessora al Turismo e alle Politiche Culturali del Comune di Marsala, Laura Doro – rappresentano un patrimonio di idee, energie e giovani talenti che merita di essere sostenuto e valorizzato, di avere il proprio spazio di azione nella nostra Città. Riconosciamo il valore di un’iniziativa capace di portare contenuti significativi alle nuove generazioni, il cui futuro è una delle priorità della nostra Amministrazione”.

“Riteniamo inoltre – continua l’Assessora Doro – che il tema scelto quest’anno, che invita a guardare al fallimento come a un’opportunità per crescere, imparare e costruire nuove possibilità, vada assolutamente divulgato soprattutto tra i ragazzi che si affacciano alla vita adulta in una società indubbiamente complessa. Contribuire a diffondere idee che meritano di essere condivise, principio alla base di TED, significa credere nella loro capacità di trasformare le persone, e quindi nella possibilità di generare un cambiamento positivo anche per la comunità”.

https://enthemo.com/event/tedxmarsala-fallimenti-menti-che-osano