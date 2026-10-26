Guida con alcol ed armi, patenti ritirate e mancato rispetto dei domiciliari: 9 denunce nel trapanese

Nella settimana appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Trapani, hanno eseguito nel capoluogo dei servizi di controllo del territorio e in particolare nel popoloso quartiere di San Giuliano. Nel corso dei controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, violazione della normativa concernente gli stupefacenti, controllo del rispetto dei provvedimenti dell’A.G. e delle norme del codice della strada, sono state deferite all’ Autorità Giudiziaria competente complessivamente 9 persone:

Un 22enne di Paceco, a bordo del proprio mezzo, non si sarebbe fermato all’ALT imposto dai militari dandosi alla fuga con manovre ad alta velocità mettendo a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada oltre alla propria;

un 25enne trapanese è stato fermato per le vie della città nonostante fosse in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di dimora durante le ore notturne, contravvenendo agli obblighi imposti;

un 36enne ericino, sorpreso alla guida della propria auto sprovvisto della patente di guida, nonostante in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S.;

un 56enne trapanese evaso dalla detenzione domiciliare fermato dai militari sulla pubblica via;

un 42enne e un 22enne, entrambi locali, fermati con a seguito rispettivamente un’accetta e un coltello di genere vietato;

due soggetti alla guida delle rispettive auto in stato di alterazione psicofisica dovuta dall’ingestione di bevande alcoliche;

un ericino classe ‘85, controllato all’interno della propria abitazione, sorpreso a detenere materiale per la pesatura ed il confezionamento verosimilmente di stupefacenti così come rilevato dalla positività del narcotest effettuato sul materiale stesso.

All’esito del servizio sono state fermate circa 300 persone, a bordo di 147 mezzi, 8 dei quali segnalati alla locale Prefettura quali assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti in quanto sorpresi a detenere piccole quantità di droga. Sono state inoltre elevate 41 contravvenzioni al cds, ritirate 11 patenti di guida e sequestrati 12 mezzi amministrativamente. Nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia di una sentenza passata in giudicato.