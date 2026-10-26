Denise Pipitone compie 26 anni, Quinci: “La città non smette di aspettarti”

Il messaggio del sindaco per il compleanno della bambina scomparsa nel 2004: “Una ferita che il tempo non ha mai rimarginato e una domanda che attende ancora una risposta“

Denise Pipitone compie oggi 26 anni e Mazara del Vallo torna a stringersi attorno alla sua famiglia, a oltre 22 anni dalla scomparsa della bambina, avvenuta il primo settembre 2004. Una storia che continua a segnare profondamente la città, dove la speranza di conoscere la verità non si è mai spenta. In occasione del compleanno, il sindaco di Mazara del Vallo ha voluto rinnovare la vicinanza dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità ai familiari di Denise, sottolineando il legame affettivo che, nel corso degli anni, si è consolidato tra la città e la bambina. “Ogni anno che passa cresce sempre più il legame, l’affetto e le emozioni che la città prova nei confronti della nostra Denise Pipitone”, ha scritto il primo cittadino, spiegando di utilizzare il termine “nostra” perché Denise è diventata, per tanti mazaresi, “come se fosse figlia di ognuno di noi”.

Un compleanno che la famiglia è costretta a vivere ancora senza la sua presenza, con una ferita mai rimarginata e una domanda che attende una risposta. La scomparsa di Denise, ha ricordato il sindaco, ha lasciato un vuoto che non riguarda soltanto i suoi cari, ma l’intera comunità. Da qui l’appello a non abbassare l’attenzione sulla vicenda. “Il regalo più grande che come comunità possiamo fare a Denise è quello che il tempo trascorso non può e non deve far calare l’attenzione perché la sua è una storia che merita ancora verità e giustizia”. Il messaggio si conclude con un augurio che racchiude l’attesa di un’intera città: “Mazara del Vallo non dimentica Denise. Buon compleanno Denise! Ovunque tu sia la tua città continua ad aspettarti”.