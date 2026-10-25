Sicilia, Schifani respinge le ipotesi di dimissioni: «Resterò presidente fino alla fine della legislatura»

Renato Schifani non intende lasciare anticipatamente la presidenza della Regione Siciliana. Il governatore interviene per smentire le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni su un possibile trasferimento verso altri incarichi istituzionali e ribadisce la volontà di portare a termine il mandato ricevuto dagli elettori. La presa di posizione arriva attraverso un messaggio pubblicato sui social, con il quale il presidente della Regione risponde alle ricostruzioni giornalistiche che lo vorrebbero prossimo a lasciare Palazzo d’Orléans per assumere un nuovo ruolo a livello nazionale. Tra le ipotesi circolate figurano una possibile candidatura al Consiglio superiore della magistratura e un incarico alla guida dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Due scenari che Schifani esclude categoricamente, definendoli notizie prive di fondamento. Il governatore fa osservare che, dopo la presentazione ufficiale delle candidature al Csm, il suo nome non compare tra quelli indicati. Quanto all’eventualità di una nomina al Garante della privacy, anche questa viene respinta senza esitazioni.

Non manca una battuta ironica sulle continue indiscrezioni che riguardano il suo futuro politico. Schifani si domanda quale potrebbe essere la prossima carica che gli verrà attribuita, arrivando a ipotizzare scherzosamente persino la presidenza degli Stati Uniti. Al di là dell’ironia, il messaggio politico è chiaro: nessuna intenzione di abbandonare la guida della Sicilia prima della conclusione naturale della legislatura.Il presidente conferma infatti l’obiettivo di accompagnare la Regione alle prossime elezioni, previste per novembre 2027, rispettando l’impegno assunto con i cittadini siciliani. Le dichiarazioni arrivano in un periodo caratterizzato da tensioni e confronti all’interno della maggioranza regionale, soprattutto in relazione agli equilibri di Forza Italia e alle prospettive politiche in vista della prossima tornata elettorale. Nei giorni scorsi Schifani aveva già escluso l’ipotesi di un passo indietro, sottolineando come il dibattito sulla sua eventuale ricandidatura fosse prematuro e rischiasse di distogliere l’attenzione dall’attività amministrativa. La nuova smentita punta dunque a chiudere le speculazioni su un’uscita anticipata dalla presidenza della Regione. Resta invece aperta la questione del futuro politico del centrodestra siciliano e della scelta del candidato alla guida della Regione per le elezioni del 2027.Per il momento, Schifani conferma la propria linea: proseguire nell’azione di governo e arrivare alla scadenza naturale del mandato.