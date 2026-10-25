Trapani, aumentano i parcheggi sul lungomare Dante Alighieri: 12 posti auto in più

Nuova organizzazione della sosta sul lungomare Dante Alighieri a Trapani. L’amministrazione comunale ha approvato un intervento che consentirà di aumentare il numero dei parcheggi a pagamento, passando dagli attuali 16 a 28 stalli. Nessun aumento delle tariffe, ma una diversa disposizione degli spazi già destinati alla sosta. La decisione è stata adottata dalla Giunta guidata dal sindaco Giacomo Tranchida attraverso la deliberazione numero 474 del 21 ottobre 2026, che modifica il piano operativo delle aree di parcheggio gestite da ATM Spa Trapani, società interamente partecipata dal Comune. Il provvedimento interessa il lato nord del lungomare Dante Alighieri, precisamente nel tratto compreso tra il numero civico 44 e via Passo Mura di Tramontana. In questa zona, gli attuali parcheggi paralleli alla carreggiata saranno sostituiti da una disposizione a spina di pesce, che permetterà di sfruttare diversamente la superficie disponibile. Grazie a questa modifica saranno ricavati dodici posti auto aggiuntivi, senza estendere le strisce blu ad altri tratti del lungomare. L’intervento punta a migliorare la disponibilità di parcheggi in un’area della città particolarmente frequentata, soprattutto durante i periodi di maggiore afflusso di automobilisti. La riorganizzazione prende le mosse da una relazione elaborata dalla Squadra Lavori e Segnaletica del Comando di Polizia Locale, che ha individuato nella nuova disposizione degli stalli una soluzione per incrementare la capacità di sosta.

Per gli automobilisti non sono previste modifiche economiche: le tariffe resteranno quelle attualmente applicate nella zona. Sarà inoltre mantenuto il parcheggio riservato alle persone con disabilità già presente nel tratto interessato. La deliberazione introduce anche una variazione in via Mazzini. All’altezza del civico 44 verrà infatti soppresso uno stallo a pagamento, in conseguenza del rilascio di un’autorizzazione per un passo carrabile. La gestione dei parcheggi continuerà a essere affidata ad ATM Trapani, che si occupa del servizio sulla base dell’affidamento disposto dal Consiglio comunale nel 2019. Anche le attività di vigilanza e controllo della sosta rimarranno di competenza degli ausiliari del traffico della società. Con questa scelta, il Comune punta a incrementare il numero dei posti auto disponibili attraverso una razionalizzazione degli spazi esistenti, senza intervenire sulle tariffe. Resta da verificare, una volta completata la nuova sistemazione, quanto l’aumento degli stalli contribuirà a migliorare concretamente la possibilità di parcheggiare lungo uno dei tratti più frequentati del lungomare trapanese.