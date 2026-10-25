Tragedia a Trapani, muore un carabiniere dopo un incidente stradale

Tragedia nella notte a Trapani, dove un carabiniere ha perso la vita questa mattina a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto intorno alle 00:15 in via Virgilio. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto due motoveicoli all’incrocio tra via Francesco Manzo e via Capitano Bruno. A perdere la vita è stato un militare dell’Arma dei Carabinieri che stava facendo rientro a casa al termine del proprio turno di servizio. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Soccorso e trasportato in ospedale, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, dove è deceduto poche ore dopo. Sull’accaduto sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.