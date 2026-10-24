Prosegue lo sciame sismico al largo della Sicilia, nella notte più di 30 nuove scosse nel Tirreno Meridionale

PALERMO (ITALPRESS) – Si sono susseguite senza sosta per tutta la notte le scosse di terremoto che hanno come epicentro il mare Tirreno Meridionale, tra le isole Eolie e Ustica, dove ieri, alle 12.19, era stata registrata una scossa di magnitudo 5.5, preceduta e seguita da altre forti scosse. L’evento è stato avvertito distintamente da Trapani a Palermo, da Messina a Catania, fino ad Agrigento.

Lo sciame sismico sta proseguendo con molte scosse, ne sono state registrate dai sismografi dell’Ingv almeno una trentina dalla mezzanotte, in mare, tra magnitudo 2 e un massimo di 3.4.

– foto screenshot Ingv –

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