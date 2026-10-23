Love Ghost, Turpentine This House/Pointless, i nuovi singoli. VIDEO

La perdita della propria casa, il senso di estraneità e la battaglia con se stessi diventano materia musicale nel nuovo progetto dei Love Ghost. La band che pubblica “Thirteen“, album composto da tredici brani in uscita venerdì 13 novembre, è anticipato dai singoli “Turpentine This House” e “Pointless”. Un lavoro che si preannuncia come il più vulnerabile mai realizzato dal gruppo, capace di intrecciare sonorità grunge acustiche, influenze emo e rock alternativo di matrice Midwest. Al centro del disco c’è un ricordo personale del frontman, che aveva tredici anni quando fu espulso da scuola e iniziò a sentirsi fuori posto, come uno spettatore estraneo al mondo. Da quella sensazione nasce un album che affronta l’isolamento e la ricerca della propria identità, senza rinunciare alla possibilità di trovare bellezza anche negli aspetti più oscuri dell’esistenza.

Il secondo singolo che anticipa Thirteen, “Turpentine This House”, nasce da un’esperienza particolarmente dolorosa: l’incendio Eaton, che costrinse la famiglia del frontman a lasciare la propria abitazione. La canzone si confronta con la perdita e lo sradicamento, raccontando la sensazione di vedere svanire il luogo che per anni si è chiamato casa. Il brano combina una strumentazione essenziale, una voce carica di emozione e una scrittura introspettiva, fondendo l’intensità dell’emo con l’intimità del rock americano del Midwest. Il risultato è un racconto personale che si apre a una dimensione universale, parlando a chiunque abbia sperimentato la perdita di un punto di riferimento. Con “Pointless”, i Love Ghost affrontano invece il conflitto interiore e la depressione attraverso la storia di un eroe il cui principale antagonista non è il mondo esterno, ma se stesso. La canzone racconta il difficile confronto con la propria mente e il progressivo rifiuto delle aspettative sociali, in favore di una vita più autentica. Il percorso narrativo si sviluppa dall’isolamento e dall’insicurezza verso l’accettazione di sé, mettendo in discussione il significato stesso dell’essere protagonisti della propria storia. «Ogni strada porta a Roma / Immagino sia ora di tornare a casa / Ma nessuno ti dice mai / Che ogni eroe deve combattere da solo», recita uno dei passaggi più significativi del testo. I due singoli delineano così le coordinate emotive di Thirteen: un disco che guarda alle ferite del passato e alle difficoltà del presente, trasformando esperienze personali in canzoni sulla ricerca di un posto nel mondo. Una raccolta di ricordi che, come suggerisce il frontman, forse avrebbe dovuto seppellire, ma che ha scelto di portare alla luce attraverso la musica.

Link video “Turpentine This House”

Link video “Pointless”

Link streaming Spotify “Turpentine This House” e “Pointless” : https://open.spotify.com/intl-it/album/1Zt85DbaNF41kpUbqLM5MU