Marsala, l’Itet “Garibaldi” porta in passerella la moda e la creatività

Venerdì 23 ottobre, alle 19, il Complesso Monumentale San Pietro di Marsala ospiterà il Gran Galà conclusivo di “Fashion Marathon – Tessiture d’Autunno”, iniziativa organizzata nell’ambito della Notte della Moda 2026, promossa dalla Rete TAM. Protagonisti della serata saranno gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “G. Garibaldi” di Marsala, pronti a presentare al pubblico i capi e le creazioni realizzati durante il percorso formativo. La sfilata finale rappresenterà un’occasione per mettere in luce talento, creatività, competenze professionali e passione delle nuove generazioni, attraverso un percorso che unisce tradizione, innovazione e cultura del made in Italy. L’appuntamento, promosso dalla dirigente scolastica e dall’intera comunità dell’istituto, punta a valorizzare il ruolo della scuola nella formazione delle professionalità del futuro e nella promozione delle eccellenze del territorio. La Notte della Moda si propone così come un momento di condivisione e partecipazione, capace di avvicinare il mondo dell’istruzione alla comunità e di offrire visibilità al lavoro svolto dagli studenti, trasformando il Complesso San Pietro in una passerella dedicata alla creatività e alla formazione.