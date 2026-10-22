A Gibellina la prima edizione del Premio Mediterraneo Poesia Giovani “Ludovico Corrao”

Sabato 24 ottobre, alle ore 9.30 all’Auditorium del MAC – Museo d’Arte Contemporanea “Ludovico Corrao” di Gibellina, si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Mediterraneo Poesia Giovani “Ludovico Corrao”. L’iniziativa, inserita nel programma di Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026, affida alle nuove generazioni il racconto del Mediterraneo come luogo di incontro e di circolazione di culture, lingue e saperi, riconoscendo nella poesia una possibilità concreta di dialogo e di educazione alla pace. Il premio è la sezione poetica del concorso “Il viaggio. Per terre, per mari, per cieli, per la pace”, dedicato ai linguaggi espressivi dell’illustrazione e della poesia e promosso da Illustramente, Fondazione Orestiadi e Naxoslegge, con il patrocinio dei Comuni di Palermo e Gibellina e la collaborazione dell’Istituto G. Garibaldi e Giovanni Paolo II Salemi – Gibellina- Preside Prof. Salvino Amico. Il progetto mette in relazione la prima edizione del riconoscimento intitolato a Ludovico Corrao con la seconda edizione del Premio di Illustrazione del Mediterraneo “Livio Sossi”, ispirato alle storie di Giufà.

Al centro dei componimenti inediti, il viaggio diventa esperienza di crescita personale e occasione di conoscenza dell’altro. Il concorso ha coinvolto studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, giovani tra gli 11 e i 18 anni e autori non professionisti, invitandoli a dare forma, attraverso i versi, a una riflessione sull’incontro e sulle identità plurali del Mediterraneo. Dedicare il premio a Ludovico Corrao significa trasmettere ai più giovani il pensiero e l’impegno del protagonista della rinascita di Gibellina dopo il terremoto del 1968, e fondatore delle Orestiadi. Il riconoscimento riprende la sua idea dell’arte come parte essenziale della ricostruzione di una comunità e come strumento di relazione tra i popoli: un’eredità che, nell’anno della prima Capitale italiana dell’Arte contemporanea, si rinnova attraverso le parole dei ragazzi e delle ragazze, aprendo anche le celebrazioni del Centenario della nascita di Corrao che ricorre nel 2027.

«Il legame tra illustrazione, poesia e Giufà nasce dal desiderio di rivolgerci ai giovani attraverso un patrimonio di storie che appartiene a culture diverse e condivide valori fondamentali – dichiara Francesca Corrao, presidente della Fondazione Orestiadi. – Giufà è un personaggio che attraversa il Mediterraneo e va oltre i suoi confini: con l’ironia, la satira e la riflessione ci insegna che un errore, una difficoltà o un dolore possono trasformarsi in un’esperienza positiva. È un messaggio di fiducia per i giovani e per tutti noi. Il tema del viaggio unisce quest’anno immagini e versi, aprendo un dialogo tra le diverse sponde del nostro mare e invitandoci a interrogarci sul significato della pace. La poesia è uno strumento talvolta trascurato, eppure continua ad abitare la sensibilità dei ragazzi, anche attraverso le canzoni e i linguaggi contemporanei. Vogliamo incoraggiarli a riconoscerla e a rinnovarla con le proprie parole. Intitolare il premio a Ludovico Corrao è anche un modo per far conoscere chi ha guidato la rinascita di Gibellina e per riportare la poesia tra le arti che animano la città, con un messaggio che venga dal cuore e dalla mente delle nuove generazioni».

La cerimonia prosegue il percorso educativo avviato il 15 maggio alla Fondazione Orestiadi con “Il Viaggio di Giufà verso la pace”, la giornata curata da Francesca Corrao, Elisa Donzelli e Rosanna Maranto durante la quale erano stati presentati i premi. Realizzata in collaborazione con l’Università IULM di Milano e la Cattedra di Arabo dell’Università di Palermo, l’iniziativa aveva affiancato letture di poesia in arabo e italiano e un laboratorio di tamburello arabo, mettendo in relazione l’ascolto, la parola e la musica. Personaggio centrale nei progetti educativi della Fondazione, Giufà accompagna questo cammino con le sue storie, tramandate da una sponda all’altra del Mediterraneo. Gli aneddoti dello “sciocco sapiente”, nelle loro diverse versioni, offrono ai ragazzi la possibilità di riconoscere affinità tra tradizioni e popoli. Nella sezione di illustrazione, il suo viaggio invita inoltre a osservare paesaggi, ambienti e biodiversità mediterranei. La premiazione di questa sezione si svolgerà a Palermo durante la XIV edizione di Illustramente, in programma dal 20 al 28 novembre 2026.

A valutare le poesie è stata una giuria composta da Francesca Corrao, Roberto Deidier, Elisa Donzelli, Marilena Renda, e Christian Sinicco. La cerimonia del 24 ottobre prevede i saluti di Mimmo Turano, assessore dell’Istruzione e della Formazione professionale, Salvatore Sutera, sindaco di Gibellina, Salvino Amico, dirigente scolastico dell’istituto “G. Garibaldi – G. Paolo II” di Salemi e Gibellina, Francesca Corrao e Rosanna Maranto, seguiti dalla presentazione della giuria della sezione Poesia. Nelle graduatorie pubblicate dalla Fondazione Orestiadi, per le scuole secondarie di secondo grado il primo posto è assegnato a Gabriele Leone con “Viaggiare”, seguito da Federico Arcieri con “Amare come viaggiare” e Arianna Angelo con “Insieme”, dell’istituto “F. D’Aguirre – Dante Alighieri” di Partanna. Per le secondarie di primo grado si classificano ai primi tre posti Azzurra Lombardo con “Destinazione futuro”, Adele Pizzolato con “Un Mediterraneo di pace” e Sveva Cusimano con “Giufà il viaggio al contrario”, dell’istituto comprensivo “G. Garibaldi – G. Paolo II” di Salemi. Al quarto posto figura il componimento collettivo “Giro il mondo e cambio rotta”, dell’istituto “De Amicis – Da Vinci” di Palermo. Nella categoria non professionisti, al primo posto “Ceuta” di Stefano Pambieri, cui seguono “Il viaggio” di Maria Grazia Vaccaro e “Itaca” di Chiel Monzone.

Informazioni: www.fondazioneorestiadi.it/ | www.illustramente.it/blog/concorso-2026/

Programma

Il viaggio. Per terre, per mari, per cieli, per la pace

Cerimonia di premiazione

Premio Mediterraneo Poesia Giovani “Ludovico Corrao” – 1ª edizione

Sabato 24 ottobre 2026 ore 9.30

Auditorium del MAC “Ludovico Corrao”

Viale Segesta 65, Gibellina

Saluti

Mimmo Turano

Assessore dell’istruzione e della formazione professionale

Salvatore Sutera

Sindaco di Gibellina

Salvino Amico

Dirigente scolastico “G. Garibaldi – G. Paolo II”, Salemi, Gibellina

Rosanna Maranto

Direttrice artistica festival Illustramente

Francesca Corrao

Presidente Fondazione Orestiadi

Proiezione del documentario

“Pelagos, voyage au large de la Méditerranée”

di Frédéric Larrey e Thomas Roger

Premio Gibellina (Giuria Tecnica) Awarded By Fondazione Orestiadi Di Gibellina

Al Gran Paradis Film Festival, Cogne 2026

Pausa

Intermezzo musicale a cura degli allievi dell’Istituto G. Garibaldi e Giovanni Paolo II Salemi – Gibellina – Preside Prof. Salvino Amico

Presentazione della giuria sezione Poesia

Francesca Corrao, Roberto Deidier, Elisa Donzelli, Marilena Renda, Christian Sinicco, Fulvia Toscano, Paola Vassalli

Lettura poesie e premiazione

Conclusione dell’evento con esecuzione musicale a cura degli allievi dell’Istituto G. Garibaldi e Giovanni Paolo II Salemi – Gibellina- Preside Prof. Salvino Amico