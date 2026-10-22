Udc, il consigliere Stuppia aderisce al partito: rafforzata la presenza nel trapanese

L’Udc rafforza la propria presenza nella provincia di Trapani con l’adesione di Salvatore Stuppia, consigliere comunale di Castelvetrano e consigliere provinciale del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Un nuovo ingresso che si inserisce nel percorso di crescita del partito, portato avanti dal coordinatore provinciale Francesco Regina con l’obiettivo di coinvolgere amministratori e nuove energie istituzionali. A esprimere apprezzamento per l’adesione è il coordinatore regionale dell’Udc Sicilia, Decio Terrana, che ha definito il risultato significativo e indicativo del lavoro svolto da Regina. “A lui va il mio apprezzamento per la serietà, la capacità di aggregazione e la determinazione con cui sta costruendo una squadra sempre più autorevole e rappresentativa”, ha dichiarato Terrana, sottolineando la volontà di consolidare questo percorso in tutta la Sicilia.

Soddisfazione anche da parte di Francesco Regina, che considera l’esperienza di Stuppia un valore aggiunto per il progetto politico dell’Udc. “Continuiamo a lavorare per un Udc forte, aperto al confronto e vicino ai cittadini, capace di coinvolgere amministratori e nuove energie”, ha affermato il coordinatore provinciale. Stuppia ha motivato la propria scelta con la condivisione di un progetto politico che mette al centro i territori, il dialogo e la responsabilità. “Metterò a disposizione la mia esperienza e il mio impegno per contribuire alla crescita di Castelvetrano e dell’intera provincia di Trapani“, ha dichiarato, ringraziando Regina e Terrana per l’accoglienza. Terrana ha infine ribadito l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il partito, puntando su una classe dirigente presente nei territori e su un progetto che possa rendere l’Udc sempre più protagonista del futuro politico della Sicilia.