Alcamo: 35enne straniero denunciato per aver rubato spazzolini elettrici

Lo scorso 9 ottobre, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo notavano un uomo straniero di circa 35 anni che, subito dopo essere uscito da un esercizio commerciale situato in Viale Italia, si allontanava repentinamente, riusciva a sottrarsi ai controlli del personale addetto alla vigilanza. Gli agenti, insospettiti dalla sua condotta, intervenivano tempestivamente, riuscendo a raggiungerlo e bloccarlo a pochi metri dall’attività commerciale, senza mai perderlo di vista. Durante la perquisizione personale dello straniero, venivano rinvenuti 5 confezioni di spazzolini elettrici, dal valore di 140,00 euro, nascosti all’interno dei suoi pantaloni da tuta. Gli articoli rinvenuti venivano riconosciuti dalla responsabile del punto vendita come merce rubata poco prima. I prodotti, risultati integri, venivano quindi restituiti all’avente diritto con le formalità previste.

Al termine degli accertamenti, l’uomo risultava gravato da numerosi analoghi precedenti di polizia e pertanto veniva deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di furto. Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato potrà essere definitivamente accertata soltanto con sentenza irrevocabile di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Sono in corso gli ulteriori adempimenti di competenza dell’Autorità Giudiziaria.