Fighter Taekwondo Mazara: è bronzo italiano per Lucia e Monachella

Cala il sipario dei Campionati Italiani di Taekwondo organizzati dalla Federazione italiana Taekwondo nella città di Corigliano Rossano (CS). Un evento che ha coinvolto le categorie juniores e seniores cinture rosse e seniores under 21 cinture nere. Nella giornata di venerdì 16 ottobre i Fighter Taekwondo di Mazara del vallo guidati dai Maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno conquistano due medaglie di bronzo nelle categorie juniores cinture rosse con gli atleti Luca Lucia – 68 kg e Adele Monachella – 44 kg) che si fermano solo in semifinale, perdendo di un soffio, con i detentori del titolo italiano. Grande la prestazione sul piano tecnico, dei nostri atleti, dimostrando tenacia e determinazione. Entrambi classe 2011 al primo anno juniores. I Fighter Taekwondo dopo un 2025 di grandi successi continuano un 2026 con risultati agonistici strepitosi con un palmares di diversi ori, argenti e bronzi ai campionati nelle diverse categorie. Siamo soddisfatti del lavoro svolto e siamo fiduciosi che la squadra agonistica possa crescere ancora di più e raggiungere risultati ancora più prestigiosi. Prossimo appuntamento per i Fighter Taekwondo sarà l’internazionale di Malta, gara che servirà per il ranking mondiale.