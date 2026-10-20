Al Sollima il Maestro Antonio Fortunato dedica il concerto a Ugo Forti e Aldo Magnato

Il concerto del Maestro Antonio Fortunato al Teatro Sollima di Marsala è stato un omaggio alla musica e alle personalità che hanno segnato il suo percorso umano e artistico. Angela Trapani, artista marsalese, racconta le emozioni di una serata dedicata alla memoria e alla cultura della città:

Qui a Marsala siamo proprio privilegiati ad avere l’illustre Maestro Giuseppe Lo Cicero come presidente e direttore artistico dell’Accademia “L. V. Beethoven” che guida e organizza insieme al direttivo le prestigiose stagioni concertistiche di musica classica al Teatro Sollima, quest’anno giunte alla ventiseiesima edizione. Questo pomeriggio è stato un evento il concerto del Maestro Antonio Fortunato; un evento perché il maestro è nato a Marsala e da poco ha compiuto ottanta anni e grazie a lui è stato un ricordare un po’ tutti i musicisti marsalesi. Fortunato, tra i suoi allievi anche il Maestro Lo Cicero, ha voluto dedicare il concerto ad altri altri due marsalesi illustri e importanti della sua vita: l’insigne Dott. Ugo Forti, e in sala era presente il figlio Claudio Forti famoso scrittore drammaturgo insieme alla sua gentile signora Maria Antonietta, e il celebre Musicista Aldo Magnato, e in sala era presente il fratello, il famoso attore Giorgio Magnato.

E anche questa sera il pubblico era pieno di abbonati appassionati e illustri tra cui la Signora Dorotea Alloro Spanó che è stata insieme al marito per 25 anni la promotrice di concorsi musicali che hanno portato qui a Marsala nomi prestigiosi tra pianisti e cantanti lirici da tutto il mondo. La signora Alloro è anche la mamma del famoso pianista Salvatore Spanó, Direttore del conservatorio di Mantova, che speriamo poter avere presto anche qui al Sollima in concerto. Al pianoforte il Maestro Antonino Fortunato ha voluto ricordare un altro suo amico, iniziando a suonare un brano del musicista Franco Vito Gaiezza scomparso da poco. Poi come da programma ha suonato magnificamente brani di Bach, Schubert, Chopin, e in una versione personale “La Legenda di San Francesco di Paola” di Franz List. Ha poi suonato, da lui stesso annunciate, tre sue composizioni tra cui il brano “Trascendenze e ucronie”

Ha infine, nel bis, reso omaggio al compositore marsalese Gianni Galfano suonando la sua “Barcarola” .

Il concerto è stato applaudito molto gioiosamente dal pubblico entusiasta per la bravura delle esecuzioni e dei componimenti del nostro stimatissimo concittadino.

Antonio Fortunato

Pianista, compositore, didatta e poeta.

Formazione

Laurea in Pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo

Studi di organo e composizione organistica

•Attività concertistica

Ha svolto un’intensa attività concertistica esibendosi per prestigiosi enti e associazioni, tra cui: Amici della Musica di Palermo, Teatro Massimo di Palermo, Amici di Castel Sant’Angelo di Roma, I Venerdì Musicali, Agimus, Associazione Nino Rota di Bari. Ha partecipato alle celebrazioni del Bimillenario Virgiliano (Centro Studi Ettore Majorana di Erice) e ad eventi dell’Associazione Storica Albert Schweitzer.

•Attività didattica

Docente di Pianoforte Principale presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo.

•Attività di compositore

La produzione comprende musica pianistica, cameristica, sinfonica, organistica, opere liriche, concerti solistici e composizioni sacre.

Qui di seguito le parole del Maestro Fortunato dedicate al Dott Ugo Forti e al Musicista Aldo Magnato: “Ugo Forti è stato una presenza luminosa, un uomo capace di unire rigore e umanità. La sua vita è stata un esempio di dedizione, di ascolto profondo, di servizio alla comunità. La sua memoria non si impone: risplende. È una luce raccolta, un centro stabile che continua a orientare chi lo ha conosciuto. In questo concerto, la sua figura è richiamata come sorgente di interiorità, invocazione e verticalità. Aldo Magnato è stato un grande musicista, un artista dalla sensibilità profonda e dalla visione rigorosa. La sua carriera lo ha portato anche al Teatro dell’Opera del Cairo, dove ha lavorato con competenza, intelligenza musicale e naturale autorevolezza. Per me, però, Aldo Magnato è stato soprattutto un maestro. Da lui ho ricevuto non solo conoscenza, ma un modo di intendere la musica come responsabilità, come ascolto, come cammino interiore. La sua guida non era mai invadente: era una presenza che orientava, che apriva possibilità, che faceva crescere. Magnato non cercava il centro della scena: lo creava. Con il suo lavoro, con la sua dedizione, con la sua capacità di far emergere il meglio negli altri. La sua memoria vive in me come energia che accompagna, come passo che apre il cammino, come una luce che continua a risuonare nella mia musica e in questo concerto che gli rendo“.

L’Associazione Culturale Accademia “Ludwig Van Beethoven” di Marsala è un punto di riferimento per la formazione musicale e la cultura concertistica in Sicilia. L’associazione è fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero, insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica. Consiglio Direttivo: È composto da 11 membri (tra maestri di musica, docenti, dottori, commercialisti, esperti di turismo e giornalisti) che supportano l’organizzazione delle stagioni concertistiche al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” e al Teatro Impero.

Consiglio Direttivo 2026:

GIUSEPPE LO CICERO

Presidente; Rappresentate legale; Direttore Artistico

Supervisore delle Attività del Consiglio Direttivo

ANTONELLA PANTALEO

Vice Presidente; Coordinatrice delle Attività del Consiglio Direttivo – Porta Voce

VITO SALVATORE LOMBARDO

Segretario, Contabilità attività di segreteria

ROBERTO MUSMECI

Tesoriere

LUANA STRUPPA

Project Manager Progettazione – Programmazione Artistica – Rapporti Istituzionali

SALVY MARINO BENVEGNA

Consulenza artistica

ZOYA NADMILINSKA

Consulenza artistica

LEONARDO PAVIA

Consulenza artistica

BICE MARINO

Logistica – Promozione del Territorio

ROBERTO CASCIO

Pubblicità -Ricerca fondi – Sponsorizzazioni

TIZIANA BARRACO

Fotografa

Ricordiamo che il nome del Teatro Sollima è quello del bravissimo Maestro Antonino Eliodoro Sòllima (Marsala, 10 luglio 1926 – Palermo, 3 gennaio 2000) pianista, compositore e didatta italiano.

Eliodoro è il papá di Giovanni Sollima (1962) famosissimo violoncellista.

Nelle foto: il Maestro Antonio Fortunato, il Maestro Giuseppe Lo Cicero, il Maestro Giorgio Magnato, la pittrice Angela Trapani (freelance), il tenore Salvy Marino (direttivo), la pianista Luana Struppa (direttivo) lo scrittore Claudio Forti e Signora.