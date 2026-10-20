Sei denunce nelle strutture ricettive: coinvolto anche il b&b marsalese dei fatti di via Salemi

Nell’ambito dei controlli periodici effettuati dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Trapani, è stata intensificata l’attività di monitoraggio presso le strutture ricettive, operanti nella provincia di Trapani. Tale attività, finalizzata soprattutto alla verifica degli obblighi di comunicazione delle persone alloggiate presso tali strutture, ha portato al deferimento in stato di libertà di sei soggetti, quali titolari e/o rappresentanti delle stesse. Questi ultimi, infatti, non rispettavano le disposizioni previste dall’articolo 109 del testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, la cui normativa prevede che le strutture ricettive comunichino all’Autorità di Pubblica Sicurezza le generalità degli ospiti entro sei ore dal loro arrivo, qualora il soggiorno abbia una durata inferiore alle 24 ore, ed entro le 24 ore successive per i soggiorni di durata superiore.

Tra le strutture ricettive, destinatarie del deferimento in questione, vi è anche un B&B di Marsala coinvolto negli assembramenti verificatisi domenica 11 ottobre scorso, sulla via Salemi, quando furono fermati presunti ladri poi rilasciati dalla Polizia. Da controlli effettuati dagli agenti di polizia, da anni, la struttura non adempiva all’obbligo di comunicare le generalità degli alloggiati alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza. L’attività di monitoraggio proseguirà anche nei prossimi mesi al fine di garantire un costante controllo del fenomeno.