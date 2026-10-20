Trapani, l’ultimo saluto ad Alessandro Savona: il 17enne morto sul lungomare

Si svolgeranno domani, mercoledì 21 ottobre, alle ore 15, nella Basilica Maria Santissima Annunziata di Trapani, i funerali di Alessandro Savona, il ragazzo di 17 anni morto dopo il grave incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio sul lungomare Dante Alighieri. La scomparsa del giovane, studente del Liceo Scientifico “Fardella-Ximenes”, ha profondamente colpito la comunità trapanese. L’incidente si è verificato intorno alle 15, all’altezza dell’Hotel Punta Tipa. Alessandro viaggiava in direzione Erice alla guida di uno scooter 125, sul quale si trovava anche una ragazza di 14 anni. Entrambi indossavano il casco quando, per cause ancora da accertare, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro il marciapiede. L’impatto ha sbalzato entrambi i ragazzi sull’asfalto. I sanitari del 118 li hanno trasportati d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Per Alessandro, nonostante i tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare. La quattordicenne, rimasta gravemente ferita, è stata trasferita all’Ismett di Palermo.

Intanto, proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero contribuire a chiarire quanto accaduto. Anche il Consiglio comunale di Trapani ha ricordato il giovane con un minuto di silenzio nella seduta di ieri.