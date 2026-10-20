Pineta di Valderice, il sindaco replica dopo il crollo dell’albero: “Accuse infondate”

La caduta di un albero su una panchina nella Pineta comunale di Valderice accende il confronto politico sulla manutenzione del verde pubblico. Dopo l’intervento del consigliere di opposizione Massimo Di Gregorio, che ha richiamato l’attenzione sulle condizioni di sicurezza dell’area, arriva la replica del sindaco, che respinge le critiche e rivendica gli interventi realizzati dall’Amministrazione. “Rimaniamo basiti di fronte all’ennesimo attacco pretestuoso e privo di fondamento”, afferma il primo cittadino, spiegando che lo sradicamento dell’albero sarebbe stato provocato dalle intense raffiche di vento che hanno interessato il territorio nei giorni scorsi. Il Comune, secondo quanto riferito dal sindaco, sarebbe intervenuto tempestivamente, delimitando e mettendo in sicurezza l’area, rimuovendo l’albero e avviando verifiche sulla stabilità degli esemplari circostanti per tutelare l’incolumità dei cittadini.

La replica si allarga poi alla storia recente della Pineta. Il sindaco ricorda le condizioni di degrado in cui, a suo dire, versava il parco all’insediamento dell’attuale Amministrazione, sottolineando gli interventi effettuati: un nuovo impianto di illuminazione, un sistema di videosorveglianza, la riqualificazione degli accessi e delle aree verdi, l’installazione di fontane e la sostituzione dei vecchi giochi con strutture moderne e certificate. Tra gli obiettivi futuri figura anche un progetto di rimboschimento, candidato a diverse misure di finanziamento regionale e ancora in attesa di esito. Il sindaco ringrazia inoltre l’associazione “Lento Vagare” per la cura del parco e l’Avis per l’iniziativa annuale “L’Albero del Donatore”, dedicata alla piantumazione di nuove essenze. Non manca una stoccata politica a Di Gregorio, invitato a proporre soluzioni concrete anziché limitarsi alle critiche. “Il ruolo dell’opposizione dovrebbe essere quello di un confronto costruttivo, non di puntare sistematicamente il dito contro qualsiasi evento naturale al solo scopo di fare speculazione politica”, conclude il primo cittadino, definendo infondate le accuse e chiedendo una maggiore conoscenza dei fatti e della storia amministrativa del Comune.