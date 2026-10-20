Misiliscemi: Pino Aceto eletto Consigliere Nazionale di Diritto ANPAS

Un riconoscimento che valorizza il volontariato di base e le piccole pubbliche assistenze. Il presidente della P.A. “Il Soccorso” OdV di Misiliscemi conferma il proprio impegno ai vertici del movimento nazionale.

Si è svolta a Valderice, lo scorso 4 ottobre, l’assemblea elettiva di ANPAS Sicilia, nel corso della quale Pino Aceto, presidente della Pubblica Assistenza “Il Soccorso” OdV di Misiliscemi, è stato eletto all’unanimità Consigliere Nazionale di Diritto di ANPAS per il secondo mandato consecutivo. Un riconoscimento che rappresenta motivo di orgoglio per tutta l’associazione e per i volontari che, da quasi trent’anni, condividono con lui un percorso fatto di impegno, solidarietà e servizio alla comunità. La sua elezione assume un significato che va oltre il riconoscimento personale. È anche un segnale di attenzione verso le piccole organizzazioni di volontariato, quelle realtà radicate nei territori che, spesso lontano dai riflettori, rappresentano una componente fondamentale della rete ANPAS. Un movimento che riunisce oltre 900 pubbliche assistenze, circa 100.000 volontari e centinaia di migliaia di soci, costruendo ogni giorno una rete di solidarietà al servizio delle persone.

L’elezione di Pino Aceto rappresenta anche un riconoscimento del ruolo delle pubbliche assistenze siciliane all’interno di ANPAS nazionale. Una presenza che dà voce alle esperienze e alle esigenze del volontariato dell’Isola, valorizzando il contributo delle associazioni, grandi e piccole, che ogni giorno operano al servizio delle proprie comunità. Aceto è una figura che conosce il volontariato non soltanto attraverso gli incarichi associativi, ma soprattutto grazie all’esperienza diretta sul campo. Ha iniziato il proprio percorso nel 1997, partecipando alla fondazione de “Il Soccorso”, dove ha ricoperto negli anni diversi ruoli operativi e dirigenziali, fino ad assumere la presidenza dell’associazione. Un cammino che non gli ha fatto perdere il contatto con la quotidianità del servizio, con le esigenze dei volontari e con le difficoltà che le organizzazioni più piccole affrontano per garantire la propria presenza nelle comunità.

Aceto ha affermato: “Sono onorato per la fiducia che mi è stata rinnovata con un’elezione unanime. La considero una responsabilità importante, prima ancora che un riconoscimento personale. Ho sempre creduto nel valore del volontariato di prossimità e nel ruolo delle piccole pubbliche assistenze, che rappresentano spesso il primo punto di riferimento per le persone e per i territori in cui operano. Il mio impegno sarà quello di contribuire alla crescita del movimento nazionale, mantenendo al centro il volontario, i suoi bisogni e il valore del servizio che ogni giorno offre alla comunità. Non dobbiamo mai dimenticare che ANPAS è forte soprattutto grazie alle donne e agli uomini che, con generosità e competenza, scelgono di dedicare una parte della propria vita agli altri”. Già dirigente regionale ANPAS e Coordinatore provinciale di ANPAS Sicilia, Pino Aceto ha maturato negli anni un’esperienza che spazia dall’organizzazione associativa alla formazione, dalla comunicazione alla protezione civile. Laureato in Economia Aziendale e in Scienze Economiche, ha approfondito la propria preparazione nella gestione delle organizzazioni e nel campo del Disaster and Risk Management oltre che nella gestione aziendale e nella partecipazione a progetti di ricerca, mettendo le proprie competenze al servizio del volontariato e delle comunità locali.

Il nuovo mandato rappresenta dunque la prosecuzione di un percorso di partecipazione e responsabilità all’interno di ANPAS, con la consapevolezza che gli incarichi nazionali acquistano valore quando riescono a tradursi in ascolto, rappresentanza e sostegno concreto alle associazioni. Per la P.A. “Il Soccorso” OdV di Misiliscemi, questa elezione è motivo di soddisfazione e un riconoscimento del cammino compiuto in questi anni. Per Pino Aceto, invece, è soprattutto un nuovo impegno da affrontare con lo stesso spirito con cui tutto è cominciato nel 1997: indossando l’uniforme, restando vicino ai volontari e ricordando che, al centro di ogni organizzazione di volontariato, ci sono sempre le persone e la loro disponibilità a mettersi al servizio degli altri.