Torna l’allerta gialla in Sicilia: pioggia e vento nelle prossime ore

Torna l’allerta gialla su tutta la Sicilia. Dopo l’ottobrata, che ha riportato bel tempo, sole e temperature vicine ai 30°C sull’isola, nelle prossime ore potrebbe verificarsi un’inversione di tendenza, con fenomeni piovosi in tutte le nove province siciliane.
In particolare, la Protezione Civile Regionale prevede piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta l’Isola, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I venti saranno tendenzialmente forti da occidente, con raffiche di burrasca e mari molto mossi. In aumento le temperature minime.